Los dardos de Felipe González al Gobierno en la 'campaña' andaluza: "El AVE empezó a funcionar, no como ahora”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el expresidente del Gobierno, Felipe González. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Felipe González y Juanma Moreno coincidieron en un acto en Sevilla para homenajear a Cayetana de Alba, en plena precampaña electoral andaluza. González criticó el estado actual del AVE, comparándolo con su puesta en marcha en 1992, y lanzó dardos al ministro de Transporte, Óscar Puente. Durante el evento, González reafirmó su identidad socialista y respondió irónicamente a las comparaciones hechas por Cayetano Martínez de Irujo entre él y Moreno. El expresidente alertó sobre la volatilidad electoral en Andalucía, recordando los resultados de 1982 y la importancia de los próximos comicios.

La expectación estaba servida. Sobre las tablas del teatro Cajasol de Sevilla y a la misma hora se sentaban Felipe González y Juanma Moreno para hablar de Cayetana de Alba con la mediación de Susana Griso.

El motivo no era muy político, pero se tiñó. Sobre todo porque, aunque el evento estaba programado desde hace casi un año, desde el pasado lunes tomó otra dimensión cuando el presidente andaluz convocó las elecciones para el 17 de mayo.

Es decir, el homenaje a la duquesa de Alba suponía que el expresidente socialista estaría con el presidente andaluz del PP en plena 'campaña' (o precampaña) andaluza con una fecha en el horizonte y el día de la salida de María Jesús Montero del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y entre halagos a la figura de la duquesa, los dardos llegaron porque, volvió a repetir, que es "un hombre libre".

"Es un disparate decir que el ferrocarril está en su mejor época", tras la polémica protagonizada por el ministro de Transporte, Óscar Puente, respecto al AVE a Málaga.

Sobre todo porque él como presidente fue uno de los impulsores del AVE entre Madrid y Andalucía, concretamente de la conexión con Sevilla en el año 92. "El AVE empezó a funcionar, no como lo de ahora", tirando otro dardo al ministro tras las múltiples incidencias registradas.

González ha confesado que no se montó en uno de aquellos trenes hasta el 96, cuando dejó la Moncloa. "Fue una experiencia bonita porque se quedó parado", ha dicho.

Otro tinte político lo ha dado a la entrada del acto. "¿Felipe, eres de Montero o de Moreno?", fue la única pregunta que respondió a la nube de periodistas que lo envolvió a su llegada. "Soy socialista", espetó.

En el público, los hijos de Cayetano, Fernando y Eugenia, estaban expectantes. Fue precisamente Cayetano, después del presidente de Cajasol, Antonio Pulido, quien abrió plaza comparando a Juanma con Felipe.

"Te lo dije hace tiempo, Juanma, que tú ibas a ser el Felipe González de nuestro tiempo, espero no se ofendan ciertas personas", señaló Cayetano desde el atril.

Y continuó con la comparativa. "Felipe fue el mejor presidente de la democracia, quien puso a España en funcionamiento, y Juanma es el mejor presidente autonómico que también ha puesto a Andalucía en marcha".

A lo que Felipe respondió con ironía, pero "¿hay campaña? No me había enterado". El acto estaba previsto desde hace meses y no se sabía que se iban a fechar las elecciones, señaló Susana Griso. "Salvo Juanma", precisó González, lo que provocó las risas del público.

Todo ello en un acto en el que el expresidente advirtió al presidente andaluz sobre los resultados: "En mayo del año 82 ganamos abrumadoramente las elecciones en Andalucía y en octubre ganamos por los pelos las elecciones generales. Este 82 puede volver cuando sea, puede ser, no digo cuando".

De lo que no hay duda es de que la química entre ellos ha agriado el inicio de la campaña andaluza, al menos desde que se conoce la fecha del 17 de mayo. De hecho, en redes sociales muchos socialistas creían que finalmente Felipe se excusaría y no iría al acto.

"¿Por qué no va a ir?", señalaron a este periódico desde la fundación que lleva su nombre. "Está cerrado desde hace meses y allí estará". Y así ha sido para poner el broche final: "La duquesa de Alba diría sobre este acto que nosotros pasaremos y ella seguirá".