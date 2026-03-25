Moreno arenga al PP andaluz sin citar a Vox ni Montero: "No entréis en la campaña de Ferraz, buscan el cuerpo a cuerpo"
El presidente insta a los suyos a 53 días de las elecciones a lograr un resultado que impida a otros "condicionar o bloquear" a un nuevo gobierno.
Juanma Moreno anima al PP andaluz a no caer en la confrontación y provocaciones que espera desde el PSOE y la campaña de Ferraz.
Moreno pide a su partido respeto a todos los adversarios y advierte de no dar la victoria por hecha, buscando el mayor respaldo social posible.
El presidente andaluz destaca los avances en sanidad y critica los argumentos socialistas como fórmulas antiguas alejadas de la realidad de Andalucía.
Moreno reivindica la "vía andaluza" y posiciona al PP como el partido de las clases medias y trabajadoras.
A 53 días de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno da la primera arenga a su partido, convencido de que lo que viene no es una campaña de María Jesús Montero, sino de Pedro Sánchez. Y de que será duro.
De Ferraz espera ataques furibundos, y de ahí su primera exigencia a los suyos: no bajar al barro.
"No entremos a la campaña diseñada desde Ferraz. El sanchismo lo inunda todo, solo sabe salir desde la confrontación y división", ha advertido. Convencido de que llegarán muchos golpes.
Porque como ha advertido la propia Montero, al presidente del Gobierno se le va a ver mucho durante la campaña por Andalucía.
"Que venga, esto es España. Puede venir, no tenemos ningún problema, pero sabemos a lo que va a venir. Va a venir a confrontar, a tensionar, a intentar movilizar a otros, a buscar el cuerpo a cuerpo, a provocarnos, y os pido que no entremos en ninguna provocación", ha dicho ante la Junta Directiva Autonómica del partido.
Moreno ha demandado a los suyos "respeto a todos y cada uno" de sus adversarios a presidir la Junta, apenas horas después de que Jorge Azcón se disculpara por un comentario sobre el físico de Montero.
Sin nombrar a Vox...
También les pide que no crean que el partido está ganado. Hay que convencer, ha recordado, a una amplia mayoría de andaluces si quieren otra mayoría absoluta, y el nombre de Vox, aunque no pronunciado, ha estado presente en la sala.
"Tenemos un proyecto de mayorías, grandes clases medias y trabajadoras. Cabe todo el mundo, necesitamos el mayor respaldo social posible para no depender de nadie, para que nadie intente condicionar o bloquear, para que seamos libres e independientes para defender los intereses de los andaluces", ha advertido.
... ni a Montero
También sin nombrarla, Montero ha sido objeto de varios recados de Moreno. El primero en todo irónico, mientras esperaba a que los asistentes se sentaran: "Ahora que está tan de moda eso del poder...", ha comentado sobre la espera para que todos estuvieran listos.
El segundo, cuando ha hecho repaso de lo conseguido en la legislatura, especialmente en materia sanitaria. "Mueven bulos sobre los servicios públicos que no tienen nada que ver con la realidad", ha dicho del PSOE.
El gasto sanitario por habitante ha aumentado un 60% desde que gobierna, ha dado, entre una miríada de datos: hay cien nuevas infraestructuras sanitarias y otras 30 en proyecto, construcción o ejecución.
"Con una comunidad claramente infrafinanciada que no ha gozado de cariño, respeto y respaldo del Gobierno, hemos hecho un esfuerzo del que nos podemos sentir orgullosos", ha rematado.
Así las cosas, ante los populares andaluces ha advertido que los argumentos de los socialistas son "tópicos antiguos, fórmulas que el PSOE tenía hace 20 o 25 años", que están fuera "de la realidad social que es Andalucía".
"Nos damos cuenta de que no han entendido nada. Vinimos para hacer un cambio permanente y constante", ha subrayado.
Para Moreno, el mensaje a empezar a mover en la calle es claro: "Éste es el partido de las clases medias y trabajadoras".
"Pido cosas esenciales: que no perdamos el libro de estilo nuestro, otros que se sienten poderosos que hagan lo que quieran, nosotros a lo nuestro", ha insistido. O sea, a proclamar la "vía andaluza", con diálogo.