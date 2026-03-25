El Gobierno andaluz desdeña el ataque de Montero sobre el copago sanitario: "Rotundamente falso"

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha calificado de "rotundamente falso" que prepare el copago sanitario, desmintiendo las afirmaciones de la ministra María Jesús Montero. El Gobierno andaluz destaca su inversión récord en sanidad pública, con 16.265 millones de euros en el último presupuesto. Se ha incluido la construcción de un nuevo hospital en Cádiz en la Unidad Aceleradora de Proyectos para agilizar su tramitación. El Ejecutivo andaluz ha autorizado el uso de 685 millones de euros para ayudar a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por temporales.

"Rotundamente falso". Así de tajante ha reaccionado la Junta de Andalucía a la primera 'amenaza' de la carrera electoral vertida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dejó ver que tenía pruebas de que preparan el copago sanitario.

"Me consta", insistió Montero en medio de los halagos vertidos en tercera persona hacia sí misma. Apuntó que el presidente andaluz, Juanma Moreno, había consultado a una persona al respecto y así, entreveía, se había enterado.

Este miércoles llega el desmentido tajante de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. "La verdad es que estamos en periodo de precampaña y no debo desde aqui hablar de logros ni balances de gestión, pero le puedo decir que eso es falso", sostenía en rueda de prensa.

La acusación de Montero ha sido uno de los puntos destacados del inicio de una carrera electoral que pretende centrar en la defensa de la sanidad pública, presentando los comicios como un plebiscito entre Moreno y la Sanidad pública.

Es algo que no preocupa en San Telmo, donde están recientes los últimos aumentos de la inversión en la sanidad pública.

Cabe recordar que un tercio del último Presupuesto de la comunidad se ha destinado a la sanidad pública, en concreto 16.265 millones de euros.

Además, se ha decidido este miércoles incluir el proyecto de construcción del nuevo hospital en Cádiz en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP), lo que permitirá impulsar y agilizar su tramitación administrativa.

Recuperación ante borrascas

Así las cosas, y ajustándose a la ley electoral, el primer consejo de Gobierno tras publicarse la disolución del Parlamento andaluz ha seguido su curso intentando aislarse del creciente ruido político de precampaña.

Por ejemplo, se ha autorizado el uso de 685 millones de euros de los remanentes de tesorería para asistir a explotaciones agrícolas y ganaderas dañadas por el tren de borrascas de principios de este año.

Para esa reconstrucción el Gobierno andaluz anunció la movilización de 1.780 millones de euros; a la fecha actual, ya se han activado 1.410 millones de euros.