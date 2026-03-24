Montero se lanza a la carrera electoral andaluza bajo el paraguas de Sánchez: "El presidente se va a volcar"

Montero también responde a comentarios del presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, y denuncia los insultos a mujeres por su apariencia física por parte del PP.

La candidata socialista acusa a Juanma Moreno de adelantar elecciones por el repunte del PSOE y critica el modelo sanitario andaluz, prometiendo un plan urgente para salvar la sanidad pública.

Montero, aún vicepresidenta y ministra de Hacienda, asegura que dejará sus cargos de forma inminente, pero mantendrá su escaño para conservar su plaza en el hospital Virgen del Rocío.

María Jesús Montero inicia la campaña electoral andaluza con el apoyo directo de Pedro Sánchez, prometiendo su presencia activa en Andalucía.

María Jesús Montero ya está en la carrera electoral andaluza. Aún como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y también con el escaño, que no se plantea en ningún momento dejar, y con una promesa: se verá mucho a Pedro Sánchez por Andalucía.

"El presidente del Gobierno se va a volcar en la campaña andaluza", ha asegurado. Porque "reconquistar" la Junta es "muy" importante, ha enfatizado Montero, que ha sacado pecho de su cercanía profesional y personal con el presidente.

"Formo parte de núcleo más cercano del presidente Sánchez. Por razones políticas y afectivas se va a volcar en la campaña", ha agregado.

Es la primera promesa de Montero en su primera aparición en Andalucía después de que Juanma Moreno pulsara el botón electoral y donde ha acudido para dar las primeras pinceladas de lo que vendrá hasta que se abran las urnas el próximo 17 de mayo.

Arranca así una carrera siendo aún vicepresidenta y ministra de Hacienda. ¿Cuándo dejará los cargos? "Será inminente", ha insistido al ser preguntada hasta en tres ocasiones sobre cuándo dimitirá.

Montero manda el balón hacia delante en Sevilla dejando a su sucesor o sucesora una espinosa tarea: presentar unos presupuestos que sustituyan a los actuales, prorrogados en varias ocasiones.

Carlos Cuerpo

¿Será su sustituto Carlos Cuerpo? "Nada que decir", ha respondido. El resto de su comparecencia ante la prensa, rodeada por el núcleo del PSOE andaluz, ha consistido en una defensa cerrada de la sanidad pública, ya inevitable núcleo de su campaña.

Así, insiste: Moreno adelanta elecciones "porque conoce el repunte del PSOE en Andalucía" y porque "el colapso de la sanidad por su modelo, que no aguanta ni un día más".

"Es por tanto una maniobra defensiva de Moreno", zanja, al que lanza ya el primer dardo. Prepara el popular, asegura, el copago sanitario en Andalucía.

"Me consta. Moreno sabe que me consta. Tengo datos y conversaciones, sé en lo que está trabajando", ha dicho, antes de rematar: "Él sabe a quién le consultó", al respecto.

Ante esto, promete un "plan urgente para salvar la sanidad pública andaluza" si se convierte en presidenta de la Junta.

Azcón

También ha lanzado pulla al presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón. El popular sostuvo esta mañana, al ser preguntado si Montero se le pondría cara de "Pilar Alegría" ante el vaticinio de un descalabro electoral, que su rival es "físicamente más atractiva" que la vicepresidenta.

"Este es el Partido popular de Moreno, el que insulta a mujeres por su apariencia y el que desprecia el talento e inteligencia que aportan las mujeres", ha sostenido.

El escaño

En medio de su comparecencia, las preguntas. Además de cuándo saldrá del Gobierno, ha respondido al otro elefante en la habitación: ¿va a dejar el escaño en el Congreso?

La respuesta es no. "Puedo entender que aquellos que no han aprobado oposiciones, que no saben lo que es tener plaza, en mi caso en el (hospital) Virgen del Rocío, no saben lo que significa conservarla", ha dicho.

En su caso, para tener derecho a reserva de plaza debe tener un cargo institucional. "Por tanto, mantengo mi escaño porque quiero mantener mi derecho a la plaza", ha zanjado.