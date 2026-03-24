Juanma Moreno arrancará la precampaña con Felipe González en un acto sobre Cayetana de Alba

El presidente de la Junta, Juanma Moreno y el expresidente del Gobierno Felipe González Rocío Ruz / Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno iniciará la precampaña con un acto sobre la duquesa de Alba en el que estará presente Felipe González. El evento, titulado 'Una duquesa política', se celebrará el 26 de marzo, pocos días después de la convocatoria de elecciones andaluzas para el 17 de mayo. Moreno destacó que el acto estaba programado antes de decidir la fecha electoral y expresó su interés por compartir ideas con González. El presidente andaluz criticó al PSOE actual y defendió la vigencia de la socialdemocracia, diferenciando la etapa de González de la de Pedro Sánchez.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, arrancará la precampaña en un acto sobre la duquesa de Alba y al que asistirá Felipe González.

'Una duquesa política' tendrá lugar en el teatro de la Fundación Cajasol el próximo jueves 26 de marzo, tan solo tres días después de que el líder andaluz anunciara la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones para el próximo 17 de mayo.

No obstante, tal y como ha señalado el líder andaluz en una entrevista en televisión, la cita estaba agendada antes de que el Ejecutivo decidiera el día de las elecciones.

Preguntado sobre su futura coincidencia con el expresidente socialista, Moreno ha declarado que "personalmente siempre" le "apetece compartir opinión e ideas con un personaje de la talla de Felipe González".

Asimismo, ha señalado que no puede entender cómo González, "el presidente más longevo de la historia" de la democracia española, "es repudiado y a veces insultado y maltratado" por el PSOE" habiendo sido "el presidente que modernizó España".

Para Moreno, el PSOE que representa Felipe González "ya ha desaparecido tristemente".

Además, ha defendido que "la socialdemocracia es necesaria en España, en Andalucía, pero ha sido sustituida por un personalismo" de Pedro Sánchez, que "ha convertido todo en su figura y en sus intereses".

Prueba de ello, según el barón 'popular', son "los ministros que van enviando a las comunidades autónomas" como candidatos del PSOE "para que le guarden, por así decirlo, el sitio, y pleitesía y lealtad en los territorios".