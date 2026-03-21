Lugar en que se ha producido el seísmo. IGN

Un terremoto de magnitud 2,5 sacude Lújar (Granada) a primera hora este sábado

El seísmo, que se ha producido a las 09.46 horas, no ha causado daños ni heridos.

Un terremoto de magnitud 2,5 se ha registrado en Lújar (Granada) a las 09:46 horas de este sábado.

El epicentro del seísmo se localizó al nordeste de Motril y a cero kilómetros de profundidad.

No se han producido daños personales ni materiales, y el terremoto no ha sido sentido por la población.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 2,5 a primera hora de la mañana de este sábado, 21 de marzo, con epicentro en la localidad granadina de Lújar sin que haya constancia de daños personales o materiales.

Según la información publicada en la web oficial del ING, el seísmo se ha producido a las 09.46 horas, al nordeste de Motril, y se ha localizado a cero kilómetros de profundidad.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado que no se ha recibido llamadas por parte de personas afectadas por el seísmo ni ha sido sentido por la población, aunque se ha realizado una ronda con los operativos de la zona.