Muere una persona en un pueblo de Huelva tras salirse con su vehículo de la carretera

Las claves nuevo Generado con IA Una persona ha fallecido tras salirse de la carretera con su vehículo en Almonaster la Real, Huelva. El accidente ocurrió este sábado alrededor de las 10:00 horas en el camino de acceso a la aldea de La Escalada. Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, Bomberos de Huelva y sanitarios del 061. La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada por las autoridades.

Una persona ha muerto este sábado después de salirse de la vía con el vehículo que conducía en la localidad onubense de Almonaster la Real.

El accidente de tráfico se produjo este sábado en torno a las 10:00 horas, según ha informado el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía.

Los hechos se han dado en el camino de acceso a la aldea de La Escalada, en el citado municipio. Un testigo ha alertado a la unidad de emergencias de que un turismo se había salido de la carretera.

Hasta el lugar del siniestro se han trasladado efectivos de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. También han acudido sanitarios del 061, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento provincial, una persona ha fallecido en el suceso, sin que hasta el momento haya trascendido su identidad.