La Junta acelera la gratuidad de las guarderías en Andalucía: el 93% de los escolarizados irá gratis el próximo curso

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una escuela infantil en Los Molares (Sevilla). Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía adelantará la gratuidad de las guarderías para que el 93% de los niños escolarizados de 1 a 3 años accedan gratis desde septiembre. La medida permitirá a las familias ahorrar hasta 2.645 euros por niño durante el curso, facilitando la conciliación y el acceso a la educación infantil. El objetivo es alcanzar la gratuidad total en breve, beneficiando hasta 130.000 niños y sumándose a otras ayudas educativas como la bonificación universitaria. La escolarización de 0 a 1 año sigue siendo la menos solicitada, mientras el sector de escuelas infantiles privadas enfrenta dificultades por la baja natalidad y el aumento de costes.

La Junta de Andalucía ha acelerado la gratuidad de las guarderías. Lo que pensaba instaurar en seis años, ya en los dos primeros todos los alumnos a partir de un año podrán ir gratis a las escuelas infantiles.

Es decir, el 93 por ciento del alumnado, a partir del mes de septiembre. La escolarización comieza el próximo mes de abril.

Todo ello tras aplicar esta medida al tramo de 2 a 3 años el pasado curso en los centros de titularidad de la Junta y en las adheridas al programa de ayuda a las familias.

El fin es extenderlo al 100 por cien en poco tiempo, incluso se contempla el próximo ejercicio. Es, al menos, el objetivo del Gobierno andaluz.

La escolarización de 0 a 1 año es la menos solicitada, debido a los meses de paternidad que los progenitores pueden alargar durante sus primeros 12 meses de vida. En este curso, de este tramo hay 12.700 alumnos.

De 1 a 2 años hay 38.000 matriculados, aunque tras esta medida de gratuidad, la Junta espera doblar prácticamente este número.

En el último año, hay escolarizados unos 50.000. La Junta espera que hasta 130.000 niños se puedan beneficiar a partir del próximo año.

Tras esta medida, el sistema educativo va a ser gratuito desde un año hasta prácticamente la universidad.

"Andalucía es de las pocas comunidades autónomas que además bonifican las matrículas universitarias, simplemente con que se aprueben todas las asignaturas", aseguró Juanma Moreno durante su presentación en una escuela infantil en Los Molares.

Ahorro y conciliación

Se trata de una promesa de Juanma Moreno desde la primera legislatura, que pone en marcha a escasos meses de las elecciones y que persigue dos objetivos fundamentales: el alivio económico a las familias y mejorar la conciliación.

Con esta medida, las familias podrán ahorrarse hasta los 240 euros al mes por niño o 2.645 euros en un curso que es aproximadamente de 11 meses.

El presidente andaluz confía en que con esta gratuidad se anime a la escolarización de niños. "Todavía hay muchas familias, a veces por razones de carácter económico, que no pueden llevar a sus hijos a estas aulas infantiles".

Y refuerza algo esencial: que el lugar de nacimiento o el nivel de renta familiar no condicione la oportunidad de vida desde los primeros años.

Además, la medida se toma en un momento complicado para el sector de las escuelas infantiles, sobre todo, de carácter privado, que está pasando por "una situación muy compleja, marcada por la caída de la natalidad y el incremento de los costes".

En febrero de 2025, la Junta aprobó que la guardería sería gratuita para niños a partir de los dos años con una inversión que alcanzó los 40 millones de euros y que tuvo que asumir a pulmón.

Previamente, la Junta de Andalucía tuvo que devolver 119 millones de fondos europeos Next Generation asignados por parte del Ministerio de Educación con el fin finalista de ampliar las plazas públicas gratuitas de educación infantil de 0 a 3 años.

Sin embargo, desde la Junta argumentaron que la creación de estas plazas no era lo más conveniente ante la continua caída de la natalidad y el modelo autonómico de conciertos con guarderías concertadas.