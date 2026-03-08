Juanma Moreno, contundente con los hombres en el acto del 8M del PP-A: "Estamos en deuda con las mujeres"

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Moreno afirma en el acto del 8M del PP-A que "estamos en deuda con las mujeres" e insta a los hombres a liderar la lucha contra la violencia de género. El presidente andaluz destaca la importancia de incorporar plenamente el talento femenino para alcanzar los grandes objetivos de Andalucía. Durante la entrega de los Premios al Talento Femenino, se reconoce el papel de madres y abuelas en el avance social y económico de la comunidad. Ocho mujeres andaluzas de diferentes provincias han sido premiadas por su liderazgo y contribución en sectores como la pesca, la industria, el medio ambiente y la cultura.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lanzado este 8M un mensaje dirigido a los hombres durante el acto organizado por el Partido Popular de Andalucía con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que ha afirmado que "estamos en deuda con las mujeres".

En un discurso lleno de sentimiento, ha defendido que los hombres deben situarse "en la primera línea de combate contra la violencia de género".

El dirigente andaluz ha realizado estas declaraciones en la séptima edición de los Premios al Talento Femenino del PP de Andalucía, celebrada bajo el lema 'Ellas cambian Andalucía' en el Hotel Barceló Renacimiento, en la capital sevillana.

Durante su intervención, Moreno ha subrayado que el 8 de marzo "trasciende mucho más que una fecha” y sirve para “visibilizar el alto valor que tienen las mujeres en nuestra sociedad".

En este sentido, ha defendido que Andalucía avanza "gracias a la suma de esfuerzos y capacidades" de toda la sociedad.

El presidente andaluz ha reconocido que todavía existen desigualdades y brechas que deben cerrarse mediante políticas públicas y cambios sociales, especialmente en ámbitos como la educación o la conciliación familiar y laboral.

Incorporar el talento femenino

No obstante, también ha querido poner el acento en los avances, destacando el papel de las mujeres andaluzas y su aportación al progreso de la comunidad.

Moreno ha reivindicado además la necesidad de incorporar plenamente el talento femenino en todos los ámbitos. "No vamos a poder conseguir los grandes objetivos si no incorporamos de pleno todo el talento que tienen nuestras mujeres de Andalucía", ha afirmado.

En este contexto, ha señalado que las mujeres están liderando el emprendimiento en la comunidad y ha defendido que cada vez ocupen más puestos de responsabilidad y de toma de decisiones.

Economía doméstica

El presidente de la Junta también ha tenido palabras de reconocimiento para generaciones anteriores de mujeres, recordando el papel de muchas madres y abuelas que sostuvieron a sus familias.

"A todas esas mujeres que se levantaban las primeras y se acostaban las últimas para que la familia avanzara, nuestra sociedad les debe mucha gratitud", ha señalado.

Moreno ha querido cerrar su intervención con un mensaje dirigido a los hombres, a los que ha apelado a implicarse activamente en la igualdad. "Estamos en deuda con las mujeres, por eso tenemos que ser parte de la solución", ha afirmado.

A eso ha añadido que deben situarse "en la primera línea de combate contra la violencia de género".

Una igualdad colectiva

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha defendido que la igualdad "se trabaja los 365 días del año" y que es una tarea que implica a todo el Gobierno andaluz.

"La igualdad no se trabaja solo desde mi consejería, sino desde todo el Gobierno, y no por obligación, sino por convicción", ha afirmado.

López ha subrayado además que los avances en derechos y oportunidades para las mujeres son fruto del esfuerzo de generaciones anteriores.

"Los derechos, las conquistas y las oportunidades que hoy tenemos no nos las han regalado; son el resultado del esfuerzo de nuestras abuelas y nuestras madres", ha concluido.

Las premiadas

María Ángeles, Concha, Alicia, Marisa, Yoya, Lola, Sandra y Felisa son las ocho mujeres que han recibido el reconocimiento.

Desde Almería se reconoce a María Ángeles Cayuela, presidenta de AndMuPes y referente del sector pesquero andaluz. Defensora del papel de la mujer en la pesca y promotora de un modelo sostenible e inclusivo.

Concha de Luna representa a Granada. Es consejera delegada de Luna Group y vicepresidente de la CGE. Es vocal de la Cámara de Granada. Lidera junto a sus hermanos una empresa familiar centenaria, impulsando el desarrollo económico y social de Granada con compromiso y visión de futuro.

Málaga ha sido la cuna de Alicia Moreno Fernández, agente medioambiental y coordinadora provincial. Está especializada en investigación de delitos contra la biodiversidad y es referente en la lucha contra el crimen ambiental internacional. Fue la primera mujer en ocupar este cargo en su provincia.

Ingeniera, deportista de élite y pianista. Marisa Delgado llega desde Jaén. Es ingeniera industrial y campeona de España de Muay Thai. Con solo 30 años, su carrera refleja una disciplina poco común y una ambición construida desde el esfuerzo.

Antonia Reyes, más conocida como 'Tía Yoya', es un referente de las Tatas de Santiago y bandera del baile por bulerías en la provincia de Cádiz.

En representación de la capital hispalense recibe el premio Lola Robador, una mujer nacida en Burgos pero que decidió ser sevillana y andaluza. Es arquitecta, catedrática y referente en la conservación del patrimonio andaluz. Premiada por su labor en el Real Alcázar de Sevilla y reconocida en los Premios Andalucía de Arquitectura.

Rompió el techo de cristal en un ámbito tradicionalmente masculinizado. Sandra V. García es directora general del Grupo ALSARA, en Córdoba. Es una referente del liderazgo femenino en la distribución alimentaria y defensora del comercio de proximidad.

Finalmente, la premiada de Huelva ha sido Felisa Guerra, referente del liderazgo femenino en la industria y la tecnología. Fue la primera mujer al frente de la única planta de munición metálica en España, destacando por su gestión estratégica, la exportación y la calidad en mercados internacionales.