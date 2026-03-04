Juanma Moreno levanta la bandera andaluza en Bruselas como "laboratorio de pruebas del cambio climático"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Junta de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha levantado la bandera andaluza en Bruselas como "laboratorio de pruebas del cambio climático".

Sobre todo tras la sequía sufrida hace tres años y las últimas riadas de hace unas semanas, que obligaron incluso a desalojar a la localidad de Grazalema y otras zonas de Andalucía.

Moreno cree que tras los últimos episodios climáticos están permitiendo ver desde Europa la complejidad de este fenómeno y "también lo que viene por delante".

El presidente ha recordado que durante años ha trasladado su preocupación en Bruselas por la sequía en Andalucía y, ahora, precisamente se ha dado un escenario totalmente distinto.

No obstante, Moreno sabe que en un futuro no demasiado lejano el agua puede volver a escasear y el sur de Europa -Andalucía- puede tener el mismo problema.

Hace apenas tres años Juanma Moreno tuvo una reunión con la entonces ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera para abordar la posibilidad de la llegada de barcos de agua a Andalucía.

Sin embargo, ahora, tras el tren de borrascas, los pantanos andaluces están bastante colmados de media.

De ahí que haya hecho hincapié en que su posición no ha variado y sigue reclamando una política común de agua en la UE, que parte de los fondos europeos se puedan "utilizar para infraestructuras hídricas".

También un debate sereno, claro y contundente sobre las políticas de resiliencia hídrica, como se está impulsando desde el Comité de las Regiones, donde ha encontrado "mucha solidaridad" por parte de los compañeros.

Reclama ayudas

En las diversas reuniones que ha mantenido en el Comité de las Regiones, entidad que preside junto a la política húngara Kata Tütto, Moreno ha reclamado la puesta en marcha de diferentes líneas de ayuda por parte de la Comisión Europea para afrontar los daños ocasionados por la emergencia meteorológica.

También para incentivar la reactivación de la economía en la comunidad, en especial de su sector primario, que genera alimento para 500 millones de personas.

Precisamente, Moreno ha valorado la aprobación por el citado comité de un dictamen sobre resiliencia hídrica. La misma plantea que se tengan en cuenta aquellas situaciones específicas que tienen los territorios, como Andalucía.

También que la Comisión Europea, a futuro, reserve agua y garantías hídricas para el sector primario y que las regiones participen en la organización y planificación de la política de agua de Europa. Para ello, se creará una plataforma donde están la Comisión Europea y el CdR.

"Eso significa que vamos a poder influir, impulsar y coordinar de igual a igual, Comité de la Regiones y Comisión Europea, las futuras políticas del agua que se van a realizar en el continente europeo", ha destacado Moreno.

El presidente cree que para Andalucía es clave que Europa tenga políticas comunes hídricas y, sobre todo, tenga en cuenta a aquellas regiones donde el agua es un elemento fundamental para la riqueza.

Marco Financiero Plurianual

No obstante, el presidente andaluz ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el próximo Marco Financiero Plurianual europeo recentralice recursos y no deje a las regiones redirigirlos a las cuestiones que crean más convenientes.

A su juicio, pondría en peligro la disposición de esos recursos en casos de emergencia, como la que ha ocurrido recientemente en Andalucía.

El presidente ha asegurado que está trabajando para evitar "una tentación recentralizadora" a la hora de gestionar y diseñar esos recursos.

Es una reclamación que viene de largo y tienen a favor al Parlamento Europeo. Moreno cree que sería un enorme error, en una situación global tan convulsa, que las regiones y las ciudades no participasen de manera directa en esos fondos.

Por todo ello, ha pedido, además de la ampliación de los mismos, que las regiones tengan la posibilidad directa de gestionarlos e, incluso, solicitarlos directamente, y no el Estado, como ocurre actualmente.