El homenaje de Pedro Sánchez a las víctimas de Adamuz será un minuto de silencio en la cumbre hispano-lusa de Huelva

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a Adamuz el día del accidente. EFE

Pedro Sánchez presidirá un minuto de silencio en la cumbre hispano-lusa de Huelva como homenaje a las 46 víctimas del accidente de Adamuz. El acto se celebrará el viernes 6 de marzo a las 10:30 horas en la explanada de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). El funeral de Estado previsto fue aplazado por desacuerdos con los familiares, mientras que el Obispado organizó un funeral católico alternativo al que acudieron los Reyes y varios ministros. Es la primera visita de Pedro Sánchez a la provincia de Huelva desde el accidente de Adamuz.

De un funeral laico a un minuto de silencio en la explanada de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Huelva.

Ese será el homenaje que finalmente el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, realizarán a las 46 víctimas de Adamuz, 28 de ellas de la provincia onubense.

El presidente aprovechará su asistencia a la cumbre hispano-portuguesa de este viernes 6 de marzo en La Rábida para presidir ese minuto de silencio. Será a las 10,30 horas.

De momento, parece aplazarse definitivamente ese funeral de Estado que el Gobierno organizó con la Junta de Andalucía el pasado 31 de enero y que tuvo que ser pospuesto ante la negativa de los familiares de las víctimas a asistir. Otras pidieron su aplazamiento para más adelante.

Sin embargo, el carácter laico que el Gobierno le quiso dar al acto ya causó rechazo. En su lugar, el Obispado organizó un emotivo funeral católico, con la Virgen de la Cinta presidiendo el altar.

Al mismo acudieron, además de muchos familiares, los Reyes de España y, por ende, tres ministros. Entre ellos, María Jesús Montero.

Sería la primera vez que el presidente del Gobierno pisa la provincia de Huelva tras el accidente de Adamuz.

Ya en aquella ocasión varios familiares de fallecidos hicieron por redes una convocatoria de una concentración que coincidía con el homenaje laico que el Gobierno organizó y que finalmente no se celebró.