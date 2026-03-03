Susana Díaz tiende la mano a Montero y lanza un dardo al PSOE: "En 2022 no me dejaron participar en la campaña"

Las claves nuevo Generado con IA Susana Díaz se ofrece para colaborar en la próxima campaña andaluza del PSOE y expresa su apoyo a María Jesús Montero. La exlíder socialista lamenta que en 2022 no se le permitió participar en la campaña electoral del PSOE andaluz. Díaz critica que se intente dividir a los socialistas y asegura que siempre será leal al partido, independientemente de quien lo dirija. La ex presidenta de la Junta de Andalucía destaca su disposición a ayudar y su experiencia ante situaciones de tensión interna en el PSOE.

Susana Díaz, senadora por el PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, se ha puesto a disposición de la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, de cara a la campaña andaluza que ha de abrirse en breve.

Además, Díaz ha aprovechado para lanzar un 'dardo' a quien le sucedió como líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, quien es también senador como ella. Así, la socialista ha señalado que "hace tres años ni siquiera se me dejó participar en la campaña de Andalucía".

"Siempre que me llamen del partido voy a estar ahí", ha subrayado Díaz, última líder del PSOE en ganar unas elecciones a la Junta, las de 2018, tras las que no pudo gobernar debido a un acuerdo entre PP y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox.

La expresidenta de la Junta ha valorado también el hecho de que ella acudiese a los actos del Día de Andalucía organizados por el Gobierno de Juanma Moreno, donde también estuvo Montero. Para la socialista, no "eclipsó" a la ahora líder andaluza.

Así, para Díaz, esa observación es "una maldad que se hace queriendo, para intentar separarnos entre socialistas buenos y socialistas menos buenos".

"Acostumbrada"

La actual senadora por designación autonómica ha dicho que está "acostumbrada a esto".

"Es decir, paso de estar liquidada y quemada a que me manoseen y me utilicen cuando creen que de esa manera pueden hacer daño a mi partido", ha añadido Susana Díaz, quien en ese punto ha querido dejar claro que va a "ayudar a María Jesús" Montero.

"Lo he dicho desde el minuto uno", ha remarcado la expresidenta de la Junta, quien ha puesto de relieve entonces que "hace tres años -las últimas elecciones al Parlamento andaluz fueron el 19 de junio de 2022, y en ellas venció el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta, mientras que Juan Espadas fue el candidato del PSOE-A a la Junta- ni siquiera se me dejó participar en la campaña en Andalucía porque allí había una herida muy complicada con la dirección" de la federación socialista, "en ese momento encabezada" por quien era secretario general, ha añadido en referencia al citado Espadas.

Dicho esto, Susana Díaz ha aseverado que "siempre que se me llame al partido, estaré". "Cuando se me pide ayuda, estaré, porque soy leal al PSOE por encima del dirigente o la dirigente que en cada momento" esté al frente, ha remarcado.