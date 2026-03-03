Incendio en una residencia de personas con discapacidad intelectual severa en Cádiz: hay 61 evacuados y un herido

Estado en el que ha quedado una de las habitaciones. EP Cádiz

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio en la residencia Luis Benvenuty Morales de Afanas en El Puerto de Santa María obligó a evacuar a 61 personas con discapacidad intelectual. El fuego se originó en la habitación de uno de los residentes hacia las 6 de la mañana y fue inicialmente combatido por los trabajadores del centro. La evacuación fue compleja por la movilidad reducida de muchos usuarios; hubo que trasladar a algunos con mantas, pero solo un monitor resultó herido leve por inhalación de humo. La rápida actuación y coordinación de bomberos, personal del centro, Policía Local y Protección Civil evitó daños personales graves y permitió controlar la situación.

Hasta 60 personas con discapacidad intelectual evacuadas de una residencia de Cádiz. Es el balance del Consorcio de Bomberos, que actuó en el centro Luis Benvenuty Morales de Afanas El Puerto y Bahía, en El Puerto de Santa María.

Los servicios sanitarios han atendido a al menos uno de los monitores de dicho centro tras el incendio que se ha originado, señalan las primeras pesquisas, en la habitación de uno de los residentes.

El fuego se declaró a las 6 de la mañana. A esa hora se dieron cuenta en el centro de las llamas. Los primeros en atender la urgencia fueron los trabajadores del de la residencia, que usaron los extintores para apagar el fuego.

Cuando llegaron los bomberos, sus efectivos actuaron en primera instancia con medios propios, por lo que los efectivos han trabajado en la inspección del edificio, así como la extinción definitiva del fuego y la ventilación del inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado siete efectivos de bomberos con cuatro vehículos, en concreto, una autobombo urbana pesada (U-41) y una autobomba urbana ligera (P-39), así como dos vehículos de mando (M-58 y M-51). En el lugar también han colaborado los propios empleados de la residencia, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil.

Según ha apuntado el Ayuntamiento de El Puerto sobre este suceso, seis agentes de la Policía Local han sido los que han intervenido en los primeros momentos junto con el personal del propio centro hasta la llegada de los servicios de emergencia movilizados por el 112.

Ante la magnitud del incidente, ha sido necesario desalojar a 61 personas, la totalidad de los usuarios del centro. Este operativo ha presentado "una especial complejidad" debido al elevado número de residentes y a la diversidad funcional y movilidad reducida de muchos de ellos.

De esta manera, y para garantizar un desalojo rápido y seguro, los agentes y el personal del centro han tenido que utilizar mantas para trasladar a varias personas con movilidad totalmente reducida, arrastrándolas hacia la salida como el método "más eficaz" en ese momento.

Como se ha indicado, dos ambulancias se han desplazado hasta la zona, siendo necesario atender únicamente a una persona por inhalación leve de humo, sin que se hayan registrado heridos de gravedad.

La Policía Local ha destacado la rápida coordinación entre los distintos servicios actuantes, que ha permitido evacuar el edificio con seguridad y evitar consecuencias mayores.

El teniente de alcalde de Seguridad y responsable de Policía Local, Jesús Garay, ha agradecido "la profesionalidad y rapidez" de la actuación llevada a cabo por los agentes y el personal del centro y de los servicios de emergencia, cuya coordinación ha sido "clave para que todo quedara en un susto".

Asimismo, ha señalado que "lo más importante" es que no hay que lamentar daños personales de gravedad, confirmando que las causas del incendio, que se inició en una de las habitaciones del centro, se encuentran actualmente en fase de investigación.

La dirección de la residencia ha trasladado su agradecimiento a la Policía Local y al Consorcio de Bomberos por su rápida y eficaz intervención, que ha evitado lamentar daños personales, destacando "la tranquilidad y seguridad que transmitieron a los residentes en unos momentos de gran tensión".

El centro, explican en su web, "atiende en régimen de internado a las personas con discapacidad intelectual que están muy afectados y no pueden desempeñar algunas de las actividades de la vida diaria por si solos, como el aseo, comida, vestirse sin la ayuda de otra persona".

Así, los residentes "se dividen las personas en tres grupos en función del grado y tipo de discapacidad que presenten y se realizan unas actividades diferentes en cada grupo y enfocadas a incrementar la autonomía personal de los distintos grupos de usuarios".