Ya es oficial: convocada la mayor oferta de oposiciones de Educación en diez años con 5.047 plazas en Secundaria

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha convocado las oposiciones de ingreso en los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.

Son un total 5.015 plazas de nuevo ingreso y 32 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, la mayor oferta lanzada en la última década. El plazo de inscripción se ha abierto este mismo jueves y terminará el 18 de marzo.

Esta orden de convocatoria ha sido negociada con los representantes sindicales (CSIF, ANPE, USTEA, CCOO y UGT) en la Mesa Sectorial de Educación.

Según un estudio de GAD3 para la empresa MAD -especializada en la formación online-, el 47% de los adultos en España quiere ser funcionario. Es decir, o está opositando o se plantea hacerlo.

Esta cifra récord se explica por la búsqueda de estabilidad laboral y las ventajas económicas del sector público.

"El reciente informe del Banco de España señala que los salarios públicos son un 24% más altos que en el sector privado", destaca Narciso Sánchez, director general de MAD.

En Andalucía, un profesor de Secundaria inicia su carrera con un salario bruto de entre 2.500 € y 2.700 euros, una cifra muy competitiva que atrae a perfiles con experiencia en la empresa privada.

Además, se convocan pruebas selectivas con 120 plazas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para personal funcionario de carrera, con un mínimo de seis años, del subgrupo A2.

El procedimiento selectivo de ingreso constará de una fase de oposición, otra de concurso y una fase de prácticas. El sistema selectivo de acceso al Cuerpo de Profesores de Secundaria para los funcionarios del Subgrupo A2 constará de un concurso de méritos y una prueba.

Estos puestos proceden de tres decretos de Oferta de Empleo Público (2023, 2024 y 2026) y corresponden a la tasa de reposición del 100% de las bajas producidas por jubilaciones, fallecimientos o traslados voluntarios a otras comunidades autónomas, entre otros.

En esta convocatoria se ha introducido una novedad relativa al baremo de la fase de concurso. Así, puntuará la superación de la fase de oposición de hasta dos procedimientos selectivos de ingreso en la función pública docente en la misma especialidad del cuerpo a la que se opta, y que hayan sido convocados desde 2012 incluido.

Se trata de una medida para premiar el esfuerzo y los conocimientos del personal que aprueba sin plaza en procedimientos selectivos anteriores.

También se ha incorporado por primera vez la valoración específica para la Competencia Digital Docente alineada con el marco regulador de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.