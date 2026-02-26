Deducciones en el IRPF y exenciones en el IBI: las rebajas fiscales para viviendas dañadas por el temporal en Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Las familias andaluzas afectadas por el temporal podrán acceder a rebajas fiscales en el IRPF, IBI, IAE y otros impuestos tras sufrir desalojos o daños en sus viviendas. Las medidas incluyen una deducción temporal del 100% de los gastos de reparación de la vivienda habitual en el IRPF, con el límite de la cuota autonómica del impuesto. Se amplía la deducción del 6% por compra de vivienda y del 15% por alquiler para afectados, sin límite de renta, y se fijan tipos superreducidos o del 0% en varios impuestos para la adquisición de nuevas viviendas o vehículos sustitutivos. Las rebajas fiscales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y beneficiarán a unas 1.500 personas en toda Andalucía.

Todas las familias que hayan sufrido desalojos o destrozos en sus viviendas por el tren de borrascas que afectó hace unas semanas a Andalucía tendrán derecho a nuevas rebajas fiscales este 2026.

Las medidas, tanto del Gobierno de España como de la Junta, afectarán a los principales tributos como el IBI, el IAE o el IRPF.

El requisito para poder acceder a ellas será acreditar que han tenido que abandonar sus inmuebles o que se han visto afectados por las borrascas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó este miércoles un decreto ley con medidas fiscales excepcionales para aliviar la factura fiscal de quienes tienen que reparar su hogar, reponer su vivienda o sustituir bienes esenciales dañados.

La previsión del Ejecutivo andaluz es que unas 1.500 personas puedan beneficiarse de estas medidas, que estarán en vigor hasta el 31 de diciembre.

El paquete contempla deducciones en el IRPF y tipos super reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Itpajd), según detalló la consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

El objetivo de la Junta es complementar el plan 'Andalucía actúa' con estas rebajas fiscales. En concreto, en el IRPF se crea una deducción temporal nueva del 100% de los gastos de reparación de la vivienda dañada.

Su límite es la cuota autonómica del impuesto, de forma que si la cuota autonómica es igual o menor al gasto elegible, el contribuyente no pagará IRPF autonómico en 2026.

Esta deducción es sólo aplicable en el caso de que se trate de una vivienda habitual o una vivienda alquilada a un tercero que la tiene como domicilio habitual y no contempla la adquisición de bienes muebles.

Se permitirá deducir las cantidades satisfechas en la reparación de las viviendas que no estén cubiertas por otro tipo de ayudas públicas o por las compañías de seguros.

Compra de viviendas

Además, se amplía la deducción por compra de vivienda a todas aquellas personas que han perdido la suya como consecuencia de las trombas de agua, sin tener en cuenta su edad o si la vivienda adquirida es protegida o no.

La Junta destaca que, de esta forma, todas las personas que tuvieran que adquirir una vivienda nueva podrán deducirse durante el ejercicio de 2026 el 6% de la inversión destinada a la adquisición de una vivienda, incluidos los gastos derivados de la operación.

Igualmente, se amplía la deducción del 15% (con un límite de 1.200 euros) por alquiler de vivienda para jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género y terrorismo a todas las personas afectadas por la pérdida de su vivienda a causa de las riadas que se vean obligadas a alquilar otra.

Ninguna de las deducciones excepcionales y temporales contempladas en el decreto ley están limitadas por la renta de los contribuyentes.

El segundo bloque de medidas se centra en el ITP-AJD, para el que se reducen los tipos hasta el 0%. Así, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) se fija un tipo del 0% para la adquisición de vivienda habitual de sustitución de la dañada, con límite de valor de 250.000 euros.

Para otros inmuebles -locales, naves, explotaciones, segundas residencias-, se establece un tipo superreducido del 3,5%, con límite de 150.000 euros.

Vehículos dañados

Además, la Junta de Andalucía establece también un TPO del 0% para la adquisición de vehículos, cuando estos vengan a sustituir un vehículo dado de baja definitiva por daños causados por el tren de borrascas.

Del mismo modo, en la modalidad de AJD se establecen tipos del 0% para inmuebles destinados a vivienda habitual y del 0,3% para los destinados a otro tipo de usos, como segunda residencia o actividad económica.

En total, las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026 y serán aplicables en todo el territorio andaluz, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno del 18 de febrero de 2026 que declaró la situación excepcional provocada por el tren de borrascas.