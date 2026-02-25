Procesan a 'Kichi', exalcalde de Cádiz, tras una denuncia de CCOO por contratar a un asesor "sin sujeción a la legalidad"

Las claves nuevo Generado con IA El exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha sido procesado por la contratación de un asesor en 2018 que, según la justicia, se hizo sin ajustarse a la legalidad. También han sido procesados exconcejales, su ex jefe de gabinete, otro asesor y el propio contratado, por presunta prevaricación administrativa. El juez sostiene que el asesor ejercía funciones reservadas a funcionarios y daba instrucciones obligatorias a empleados municipales, sin tener la condición de funcionario, laboral o eventual. 'Kichi' declaró ante el juez que la contratación se realizó conforme a la legalidad y que el asesor no dio órdenes a los funcionarios.

El exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha sido procesado judicialmente por el papel que desempeñó en el Ayuntamiento un asesor contratado por el gobierno local en el año 2018 "sin sujeción a la legalidad".

A raíz de la denuncia interpuesta por CCOO, también han sido procesados los exconcejales David Navarro y Laura Jiménez, su ex jefe de gabinete de Alcaldía, otro asesor y el que fue contratado, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El auto, dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, asegura que lo hizo con "la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales".

El juez cree que los procesados, actuando de común acuerdo, acordaron entre el 18 de abril del 2018 hasta el 14 de abril del 2019 que el asesor actuara en el área de contratación del Ayuntamiento con "la ficción de tratarse de personal eventual designado por el gobierno municipal".

Sin embargo, recoge el auto, publicado por Europa Press, que no tenía la condición de funcionario público, ni personal laboral ni tampoco personal eventual, sino asesor del grupo municipal Por Cádiz Sí Se Puede.

Para ello se le facilitó la ocupación de un despacho en dependencias municipales que era compartido con personal eventual y de plantilla del Ayuntamiento, apunta en el auto el Juzgado.

Además, asegura que tuvo acceso a los expedientes de contratación del Ayuntamiento de Cádiz y daba indicaciones, que eran de obligado cumplimiento, a los funcionarios de carrera del citado Ayuntamiento.

"Estos tenían que acatar las órdenes del mismo en los expedientes de contratación en los que intervenía, ante el respaldo público del que gozaba por parte de los investigados", señala el auto.

Además, entre los hechos recogidos por el Juzgado se cita correos electrónicos en los que interactúa con terceros -concejales, asesores o miembros de instituciones municipales- en el que da indicaciones en relación a pliegos.

Incluso, en uno de los correos, le pone a una funcionaria municipal sobre un pliego de recogida de residuos: "me tomo la licencia de mandarte un correo para recordártelo otra vez" y le indica criterios de valoración.

Por este procedimiento el pasado 24 de junio de 2024 la pareja de Teresa Rodríguez declaró en el Juzgado y aseguró que se actuó "con estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer".

También aseguró que estaban "absolutamente tranquilos porque todo lo que se hizo fue por el bien de la ciudad", así como que el asesor "no dio órdenes" a los funcionarios.