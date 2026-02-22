Grazalema recupera la normalidad poco a poco: vuelven a sus casas 35 vecinos desalojados por las lluvias

Vecinos de Grazalema que ya han podido volver a sus casas, este fin de semana en uno de los bares de la localidad. EP Grazalema (Cádiz)

Grazalema va recuperando la normalidad. Tras el desalojo de toda su población por las graves inundaciones de este mes de febrero, ya han vuelto a sus casas la mayoría de quienes tuvieron que dejar su hogar.

Este mismo sábado se ha autorizado la vuelta de otros 35 vecinos. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

Según el titular de Emergencias, ya solo quedan 86 vecinos de Grazalema desalojados por el mal estado de sus viviendas por las lluvias.

En este sentido, Sanz ha indicado que el comité técnico, dirigido por el Servicio de Emergencias Andalucía (EMA), ha estado trabajando durante todo el fin de semana en las evaluaciones y análisis de los inmuebles para autorizar el retorno seguro de los desalojados a sus domicilios.

Cabe recordar que Antonio Sanz había reiterado este pasado viernes, 20 de febrero, que de los más de 1.600 vecinos que tuvieron que ser desalojados el pasado 5 de febrero por el fuerte impacto de las precipitaciones, sólo quedaban 121 en situación de evacuación, con "tres o cuatro familias" que siguen fuera del pueblo. De este modo, tras autorizar la vuelta de estas 35 personas, aún faltarían un total de 86 vecinos por regresar a sus casas en dicha localidad.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha explicado que la información técnico-científica es la que ha servido de base para evaluar la viabilidad de la vuelta a casa, como en el caso de las jornadas anteriores: de los que regresaron el pasado lunes 16 de febrero, más de 1.700, como el centenar que regresó el miércoles y la cuarentena que lo hizo el jueves.

Para abordar la situación en Grazalema y su entorno el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones ha contado, a petición de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), con la incorporación del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Se creó un comité técnico-científico, que ha estado trabajando en paralelo con el comité de operaciones y que aún hoy sigue desarrollando trabajos, con científicos en Hidrogeología y del IGME (El Instituto Geológico y Minero), ambos del CSIC, así como con personal del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG) de la Universidad de Granada. Este equipo también ha contado con el Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA GREA) y arquitectos del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos (Cacoa).

Los expertos han trabajado por tierra con imágenes de escaneado gorrada con diferentes antenas y perfiles electromagnéticos, tomografía sísmica y posicionamiento GNSS.

Esta última es una técnica geodésica avanzada utilizada para medir en tiempo real o periódico el desplazamiento, deformación o asentamiento de estructuras (puentes, presas, edificios altos) y terrenos (deslizamientos, minería).

A diferencia de la topografía convencional, permite un seguimiento continuo y automático con precisión decimétrica, esencial para la seguridad y el mantenimiento de infraestructuras.

Este trabajo, unido a las pruebas geológicas sobre el terreno, se ha completado con las imágenes aéreas con drones y también con vuelos programados.