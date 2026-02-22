El cantante Manuel Carrasco y la actriz Paz Vega serán Hijos Predilectos de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Manuel Carrasco y Paz Vega serán reconocidos como Hijos Predilectos de Andalucía según anunció el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Manuel Carrasco ha destacado por llevar Andalucía por el mundo con su música y se espera su interpretación del himno andaluz en la gala. Paz Vega cuenta con una exitosa trayectoria internacional en el cine, incluyendo un Goya y reconocimientos en Cannes y San Sebastián. El pueblo de Adamuz recibirá la Medalla de Andalucía a la Solidaridad por su comportamiento ejemplar tras el accidente de tren del 18 de enero.

Manuel Carrasco y Paz Vega serán Hijos Predilectos de Andalucía. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un mensaje en su perfil de la red social X.

"Manu Carrasco ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo. ¡Estamos deseando escuchar su interpretación del Himno!", ha señalado Moreno.

"Paz Vega, actriz y directora con una trayectoria de éxito internacional. Goya a la Mejor Actriz Revelación, reconocimientos en Cannes y San Sebastián, y Premio Carmen a la Mejor Dirección", ha añadido el presidente andaluz.

El presidente de la Junta ha señalado que ambos son "ejemplo de la Andalucía que persevera hasta cumplir sus sueños".

Estos dos galardones son los segundos que se conocen puesto que el presidente de la Junta ya anunció esta pasada semana que el pueblo de Adamuz recibiría este año la Medalla de Andalucía a la Solidaridad.

Adamuz

El reconocmiento llegaba a esta localidad de Córdoba tras su comportamiento "ejemplar" con las víctimas del accidentte de tren en el que murieron hasta 46 personas el pasado 18 de enero.

Tanto esa medalla como el resto de premios se entregarán el 28 de febrero, Día de Andalucía, en una gala que, hace años, se organiza en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.