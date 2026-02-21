Los andaluces han perdido 300.000 citas o análisis por la huelga de médicos contra el Gobierno central

Las claves nuevo Generado con IA La huelga de médicos en Andalucía ha provocado la anulación de casi 300.000 citas y actos médicos en una semana. El impacto económico de la huelga asciende a cerca de 40 millones de euros, superando el coste de la anterior movilización. Durante la huelga se suspendieron 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas en hospitales andaluces. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha exigido a la ministra de Sanidad que dialogue con los médicos para alcanzar un acuerdo sobre el estatuto marco.

La huelga que los médicos han mantenido esta pasada semana contra el Gobierno central en reivindicación de un estatuto marco propio ha provocado que se hayan anulado hasta 300.000 actos médicos en Andalucía.

Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha detallado que esto ha supuesto un impacto económico de casi 40 millones de euros.

Consultas con el médico de cabecera, con el especialista, u operaciones suspendidas o aplazadas por la huelga. La movilización, ha valorado Sanz, ha supuesto una semana "especialmente compleja para el sistema sanitario público de Andalucía".

El consejero ha señalado que "defiende, apoya y respeta las reivindicaciones de los médicos" y ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "tome cartas en el asunto" porque, ha asegurado, "esto no se puede soportar".

"No sólo no ha llamado a los médicos, sino que no se ha sentado tampoco con las comunidades autónomas, que somos los que tenemos que aplicar al final los acuerdos que se alcancen en el Estatuto Marco, que es su competencia", ha lamentado.

Concretamente, la huelga celebrada desde el lunes 16 hasta el viernes 20 ha provocado la suspensión de 299.430 actos asistenciales, de los cuales 177.281 corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria.

Consultas

En los hospitales andaluces se han suspendido 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas.

En cuanto al impacto económico ha crecido con respecto a la anterior del mes de diciembre, cuando fue de 38 millones.

Como ha destacado Antonio Sanz, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "hemos activado todos los mecanismos a nuestro alcance" para intentar paliar en la medida de lo posible el impacto de esta huelga.

Sin embargo "nos preocupa y mucho el impacto que está teniendo en el sistema andaluz de salud", ha asegurado el consejero.

El titular andaluz de Sanidad ha criticado la "dejación de responsabilidades, la inexistencia de voluntad de acuerdo y de la negativa de tener diálogo de la ministra".

Médicos

"Estamos ante un nuevo fracaso de la ministra que no es capaz de aportar soluciones ni de llegar a un acuerdo con los médicos", ha sentenciado.

A juicio de Antonio Sanz, Mónica García "tiene que sentarse a hablar con los profesionales sanitarios y no levantarse hasta llegar a un acuerdo" al tiempo que "dejar de ningunear a los profesionales y de despreciar sus reivindicaciones".

Como ha subrayado Antonio Sanz, "Andalucía, como comunidad con uno de los mayores sistemas sanitarios públicos de Europa, soporta de manera especialmente intensa las consecuencias que estas convocatorias generan sobre los pacientes y los profesionales" y ha lamentado que "una vez más parece que a la ministra Mónica García le da exactamente igual porque, total, somos las comunidades, los andaluces, los que estamos pagando las consecuencias".