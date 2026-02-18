En libertad el ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía tras negarse a declarar ante el juez

El exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Rafael Pineda, a la salida de los juzgados. Europa Press

La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha acordado la libertad con cargos para Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, hasta el pasado mes de agosto.

Pineda, junto a su mujer, un funcionario del Ayuntamiento y otras dos personas, están siendo investigados tras la venta de una parcela pública por casi 4 millones de euros cinco meses después de adquirirla mediante subasta por 1,7.

Como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores.

También el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas.

Inicialmente, los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares.