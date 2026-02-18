Herido de gravedad un hombre tras un tiroteo en Granada capital: todo apunta a un ajuste de cuentas entre clanes

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 58 años resultó gravemente herido por arma de fuego en la madrugada del miércoles en Granada capital. La Policía Nacional investiga el suceso como un posible ajuste de cuentas entre clanes. El tiroteo ocurrió sobre las 5:40 horas en la calle Bermúdez de Pedraza, en la zona Norte de Granada. La víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología de Granada tras el incidente.

Un hombre se encuentra en estado grave tras haber resultado herido por arma de fuego la madrugada de este miércoles en Granada capital.

Según han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional, el suceso puede deberse a un ajuste de cuentas entre clanes.

El servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha confirmado que a las 5:40 horas recibieron un aviso por un tiroteo en la calle Bermúdez de Pedraza, ubicada en la zona Norte de la capital.

El varón, de 58 años según ha detallado a EFE la Policía Local, fue trasladado al Hospital de Traumatología de Granada.