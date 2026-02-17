Suben a 34 las denuncias por el accidente de tren de Adamuz donde murieron 46 personas

Uno de los trenes implicados en el siniestro, en una imagen de los días posteriores. EP Córdoba

Las claves nuevo Generado con IA El Juzgado de Córdoba que investiga el accidente de tren en Adamuz ha recibido ya 34 denuncias relacionadas con el caso. El accidente, ocurrido el 18 de enero, provocó la muerte de 46 personas. Hasta siete acusaciones populares se han presentado en la causa, pero aún no se ha decidido si serán admitidas. Se han abierto 148 diligencias previas derivadas de los partes médicos recibidos tras el accidente.

El Juzgado de Córdoba que investiga el accidente de Adamuz, donde murieron 46 personas el pasado 18 de enero, ha recibido ya 34 denuncias por este caso.

Además, señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se han presentado hasta 7 acusaciones populares, aunque por el momento la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que se encarga de la investigación, no se ha pronunciado sobre su admisión o no en la causa.

Por otro lado, señalan las mismas fuentes, "se han abierto 148 diligencias previas, procedentes de los partes médicos recibidos en el Tribunal de Instancia". A todos ellos "se les está realizando el ofrecimiento de acciones", detallan.

