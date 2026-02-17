La Junta moviliza 1.780 M€ en el Plan Andalucía Actúa para la reconstrucción de zonas dañadas por el temporal

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, visita los daños del temporal en Cartijima, Málaga. EP Málaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido a movilizar 1.780 millones de euros dentro del Plan Andalucía Actúa, el programa que articula las ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas en la comunidad por las intensas borrascas de estas pasadas semanas.

Moreno ha presentado el plan este martes en el palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, en un acto en el que ha detallado que habrá 550 M€ para arreglar carreteras, 700 M€ en ayudas a agricultores, 170 M€ para arreglar caminos, vías pecuarias y regadíos.

También 137 M€ para arreglar infraestructuras de agua, 78 M€ para reparaciones en colegios, 50 M€ para ayuntamientos, 35 M€ para autónomos y 13 M€ para reparaciones en centros sanitarios.

Entre los fondos que habrá disponibles habrá partidas para reparación de infraestructuras como carreteras, caminos y demás, afectadas por las lluvias e inundaciones.

Además, el Gobierno andaluz ha previsto también incentivos y ayudas para los sectores económicos más afectados. Solo en el campo andaluz, desveló Moreno la pasada semana, se estiman unos daños de al menos 3.000 millones de euros.

A eso hay que sumar los más de 500 millones en desperfectos de las carreteras que sufrieron las riadas de las borrascas, como desveló la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

La prioridad está primero en las infraestructuras. Ahí se destinarán los esfuerzos: carreteras, colegios, centros de salud. Después, en los sectores económicos más afectados.

Se tratará así de una batería de medidas que irá enfocada, entre otras cuestiones, a reparar infraestructuras básicas dañadas. En concreto, Moreno indicó que "empezaremos por la red viaria, esencial para retomar la actividad normal, por ejemplo, en los colegios", y a lo que desde la Junta se destinarán, de inicio, 500 millones de euros".