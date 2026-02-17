Juanma Moreno respalda a la nueva Ejecutiva del PP de Almería tras el caso mascarillas, centrada en la 'vía andaluza'

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, estuvo este lunes en Almería. La provincia, sacudida por el caso mascarillas, renovó a su dirección esta pasada Navidad. La visita del líder regional se puede leer como un apoyo a la nueva dirección.

Moreno aprovechó la visita para recordar que la columna vertebral que guía al partido en la comunidad es la 'vía andaluza'. Con esa receta -centralidad, diálogo son sus principales ingredientes-, Almería debe ser "punta de lanza", lanzó a afiliados y simpatizantes en el acto.

Las elecciones, en todo caso, no son inminentes. Moreno negó que esté pensando en un adelanto. Las urnas llegarán a finales de mayo o primeros de junio. La fecha en la que insiste hace meses.

En Almería, el PP se juega mucho. Porque es una provincia donde suelen sonreír los resultados pero con el ascenso de Vox en los últimos comicios extremeños y aragoneses, es una provincia donde los de Santiago Abascal pueden suponer un desafío para los de Moreno.

Contra esto, "gestión y ni una palabra más alta que la otra", indicó Moreno. La 'vía andaluza' aplicada para distanciarse de un Vox en alza.

Bonanza

Moreno esgrimió otros argumentos: la bonanza económica o gestión "centrada en los ciudadanos". Es a ellos a los que hay que mirar, añadió al animar a los suyos en Almería.

El crecimiento económico, en todo caso, llega pese al Gobierno central, señaló Moreno, al que reclamó la falta de apoyo. "Nos hubiera gustado, evidentemente, tener el respaldo, el cariño, el amparo, la protección, la proyección también de otras administraciones, especialmente de la Administración General del Estado", ha contrapuesto.

Frente a ello, ha situado al PP-A en un modelo de gestión que opera "sin insultar" y "sin perder un minuto en politiqueo barato, que no vale para nada", que ha estado centrado en los "ciudadanos", a los que, según ha asegurado, se ha dedicado "el 99 por ciento de nuestro tiempo" para "resolver problemas".

"Solamente ellos son importantes y a solamente a ellos hay que respondedles", tras repasar las "complicadas" últimas semanas debido al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y al tren de borrascas que ha afectado a todas las provincias.

"Ese es nuestro hecho diferencial. No lo perdamos y sintámonos orgullosos de que somos capaces de hacer las cosas de manera distinta al resto de organizaciones", ha reclamado.

En esta línea, ha invitado a los cargos y responsables del PP de Almería a trabajar ante una provincia que "tiene mucho margen de mejora" y en la que aún se pueden hacer "muchas más cosas de las que hemos conseguido hasta ahora".

"Ese es el gran reto que tenemos", le ha advertido al presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco.

También tomó la palabra el consejero andaluz de Agricultura y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. El también titular de Medio Ambiente pilota desde el pasado noviembre los cambios en los populares de la provincia tras el caso mascarillas, que salpicó al ya expresidente de la Diputación y otros altos cargos.

Para Fernández-Pacheco, el PP ha sentado las bases para ganar las próximas elecciones. La alternativa es peor, indicó. "Con la estabilidad que ahora mismo tiene" o "que no goce de esa estabilidad, que es lo que algunos quieren".

Fernández-Pacheco considera que perder la mayoría absoluta que tiene ahora mismo el PP-A en el Parlamento supondrían "sumir a Andalucía en el caos en el que están otros territorios". "Eso es precisamente lo que nos vamos a jugar dentro de unos meses en Andalucía: Juanma Moreno con estabilidad o Juanma Moreno sin estabilidad", ha apuntado.

El presidente del PP almeriense ha abogado por apoyar la "seriedad", "certidumbre" y "cercanía" que, según ha observado, aporta Moreno, para lo que ha pedido a todos los cargos y responsables institucionales a estar "hiperactivos" sin dejar "seguir gestionando", "ayudando" y "escuchando".

"Yo formo parte del equipo de Juanma Moreno, porque el equipo de Juanma Moreno somos todos nosotros. Y esa es una fortaleza con la que nuestros rivales jamás podrán ni soñar", ha manifestado Fernández-Pacheco para llamar a la unión de todos los integrantes del partido ante el ciclo electoral que "comenzará en junio, cuando el presidente convoque las elecciones".