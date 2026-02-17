La Fiscalía pide peritos especializados para investigar el accidente de tren de Adamuz y rigor al abrir las cajas negras

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía solicita la intervención de peritos especializados, incluidos ingenieros de caminos, para investigar el accidente de tren de Adamuz. Ana Tárrago, fiscal Superior de Andalucía, aclara que no se oponen a la apertura de las cajas negras, pero exigen rigor y garantías en el proceso. La investigación está coordinada por el fiscal jefe de Córdoba, con el apoyo de la Fiscalía general y la participación de tres fiscales. Se prioriza la prudencia en los tiempos de investigación para evitar errores, como los ocurridos en el accidente de tren de Santiago en 2013.

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha explicado que su departamento ha pedido que haya "peritos especializados" en la investigación del accidente de tren de Adamuz en el que murieron 46 personas y decenas resultaron heridas el pasado 18 de enero en Córdoba.

La fiscal, además, ha negado que se niegue a la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados -un Alvia dirección Huelva y un Iryo dirección Madrid-. Lo que quiere, ha señalado, es que haya rigor en esa apertura.

Sobre la cuestión de los peritos, la fiscal ha indicado que deben ser "peritos profesionales y especializados" los que colaboren en la redacción del informe sobre el accidente. Así, el documento debe tener la participación, de "ingenieros de caminos".

"Se había dicho en los medios de comunicación que la Fiscalía se había opuesto a que se abrieran las cajas negras, pero no es así", ha señalado. La realidad, ha añadido, es que quieren que se abran, pero que primero les explicaran "cómo se iba a realizar esa apertura".

El objetivo de esa petición, ha explicado, es que la Fiscalía conozca en todo momento "las garantías" del proceso de abrir los dispositivos donde puede haber datos que revelen cuestiones claves del accidente mortal.

Dilación del proceso

"Veíamos más oportuno que se efectuara [la apertura de las cajas negras] por el órgano judicial que estaba realizando la investigación", ha añadido Tárrago. "No que nos estábamos oponiendo ni dilatando el procedimiento", ha subrayado.

La Fiscalía entiende que la investigación será "larga y compleja". "Pero que desde luego se está trabajando, la Fiscalía tiene un empeño absoluto en que no se dilate y en que se investigue todo", ha subrayado.

Así, uno de los temores de la fiscal jefe es justamente que las prisas provoquen problemas posteriores como, ha señalado, ocurrió en el accidente de tren de Santiago de Compostela en 2013.

Familiares

Tárrago ha explicado que esa prudencia en los tiempos se aplicó ya a la identificación de los fallecidos. "Aunque era una pena que los familiares siguieran una noche más de angustia, esperando a ver qué ocurría", ha explicado, se pidió que los cuerpos se identificaran con calma para evitar cualquier problema.

La investigación, en todo caso, la coordina el fiscal jefe de Córdoba "con el apoyo de la Fiscalía general", ha indicado su titular.

"Hay tres fiscales, uno el titular del asunto, pero hay otros dos fiscales que están de apoyo", ha detallado. "Y cada día van surgiendo diligencias nuevas", ha concluido.