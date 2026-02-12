De renovar gratis el DNI a fondos para reconstruir casas: Gobierno y Junta activan ayudas para los afectados del temporal

En Andalucía quedan más de 3.000 personas fuera de sus casas por las inundaciones provocadas por las borrascas que han azotado a Andalucía en las últimas semanas. Llegaron a ser casi 12.000, lo que da una idea del estado calamitoso en que han quedado algunas poblaciones, casas o carreteras.

Para ayudar a quienes han pasado por esto -o aún lo hacen-, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han activado ayudas que responden a cuestiones que pueden parecer menores -la renovación del DNI- pero no lo son y otras de mayor calado -reconstruir casas.

De momento no hay cantidades ni plazos. Pero sí celeridad para iniciar los trámites, compromiso que adquirieron tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta, María Jesús Montero y que se está cumpliendo.

De hecho, esta misma semana, cuando aún atravesaba Andalucía la borrasca Marta, el Consejo de Ministros aprobaba la declaración de zona catastrófica los territorios afectados por las intensísimas lluvias.

Eso supone que los ciudadanos y también las instituciones y administraciones podrán optar a ayudas especiales. Esto es así porque el Gobierno ha incluido a las zonas afectadas por las lluvias en la categoría de zonas especialmente afectadas dada la "excepcionalidad" de las precipitaciones, señalan.

Daños

Justamente señalan que estas lluvias son excepcionales porque las borrascas se han sucedido "en un corto espacio de tiempo" y con graves daños para la población, las infraestructuras y los servicios públicos, añaden desde el Gobierno central.

Eso, indican, justifica una respuesta "extraordinaria" por parte del Estado, que se puede sumar a las que tomen desde los ayuntamientos, diputaciones o la Junta de Andalucía.

Una de las ayudas más llamativas es la de fallecimiento o desaparición. También hay ayudas por incapacidad permanente o por lesiones graves, aunque en el caso de estas borrascas los daños personales son más limitados que en otras tragedias como la del accidente de Adamuz, en Córdoba, donde murieron 46 personas.

El plan de zona catastrófica también contempla fondos para ayuda en la reconstrucción de la vivienda habitual así como para reparar lo que se haya dañado.

Inundaciones

Los enseres domésticos -de muebles a electrodomésticos, por ejemplo- también tienen una ayuda para quien tenga que reponerlos tras el paso de las inundaciones.

Estas ayudas aún no se pueden pedir. Son parte del paquete de medidas que se toman cuando se declara una zona como catastrófica y ayuda a los ciudadanos a reponerse.

Por ejemplo, hay una línea que asiste a las comunidades de propietarios. A ellos se les abre la posibilidad de recibir subvenciones para reparar elementos comunes dañados en edificios residenciales.

Esto es: desde los portales a los ascensores pasando por las cubiertas o el sistema eléctrico del bloque.

Gobierno de España

Quienes viven del campo tienen también ayudas. Podrán acogerse, señala el Gobierno de España, a líneas de subvenciones para ayudar a autónomos, comercios, empresas y explotaciones agrícolas o ganaderas afectados por la catástrofe.

Los ayuntamientos afectados por las fuertes riadas recibirán también ayudas. Las podrán usar para reparar calles, carreteras, redes de agua, alumbrado, instalaciones públicas y servicios esenciales dañados.

Más ayudas: subvenciones fiscales para posibles exenciones o reducciones fiscales, aplazamientos de pagos, medidas laborales extraordinarias y apoyo a la recuperación económica.

Ayudas

El Gobierno también tiene sobre la mesa ayudas extraordinarias por emergencia de Protección Civil, es decir, líneas de subvenciones directas reguladas por la normativa estatal para situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

A todo esto la Junta de Andalucía, además de fondos propios para ayudar a quienes han sufrido en sus casas o negocios el impacto de las borrascas, quiere sumar "cuanto antes" tres fondos: el Fondo de Contingencia, el Fondo de Solidaridad y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Así lo señaló este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante un acto de la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur).

Pero para activar esas líneas, añadió, el Gobierno central tiene que o bien aprobarlas o mediar ante la Unión Europea para que se liberen los fondos necesarios. El Gobierno andaluz no tiene interlocución para esta cuestión con Bruselas.

Catástrofes

Eso alimenta una cuestión que ha marcado la diferencia de estas inundaciones y catástrofes previas: la lealtad entre administraciones. Gobierno central y Junta han reconocido mutuamente el papel del otro en las inundaciones y no ha habido las fricciones que sí existieron, por ejemplo, en la Dana de Valencia del año pasado.

Así, Moreno señaló que Andalucía "es la tercera economía del país y sin Andalucía, España no marcha".

Esa potencia económica es la que va a usar para un plan propio de recuperación. Para ello el presidente andaluz quiere reformular los Presupuestos de Andalucía para 2026 de modo que se puedan utilizar en el plan de reconstrucción en el que trabaja su Ejecutivo las transferencias de crédito.

Carolina España

También el superávit, como explicó la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España.

Con todo eso quieren armar desde la Junta el fondo para la recuperación que se sume a los esfuerzos desde el Gobierno central y desde la Unión Europea.

Porque, advirtió la también portavoz Carolina España que los daños de los temporales en Andalucía son "millonarios", aunque no están cuantificados aún. "Las ayudas serán millonarias porque los daños son millonarios" es lo más que aventuró la consejera.

En todo caso, el presidente andaluz señaló en su intervención ante los empresarios andaluces que el plan de su Ejecutivo es "remangarse" y trabajar. "Pero no lo podemos hacer todo solos", añadió. Por eso la petición de ayuda tanto al Gobierno central como a la UE.

La ayuda está en camino. Y la intención, insisten tanto la Junta como el Gobierno central, es que llegue sin demora tras la evaluación de los daños. Mientras, esos 3.000 andaluces que siguen fuera de sus casas ven cómo parece que, a finales de semana, se acaba por el momento la lluvia.

Entonces se espera que ya haya un plan para que vuelvan a casa, pero siempre con la seguridad, matizó Moreno, como condición necesaria.