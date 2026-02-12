El Gobierno andaluz cifra en 3.500 millones de euros los daños del temporal solo en el sector agrario y ganadero

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno andaluz estima en 3.500 millones de euros los daños causados por el temporal en el sector agrario y ganadero. Los daños totales, sumando infraestructuras y viviendas, superarían los 4.000 millones de euros, siendo la reparación de carreteras al menos 500 millones. El temporal ha provocado una víctima mortal en Málaga y varios heridos, aunque menos que en otros países afectados como Marruecos. La Junta de Andalucía y el Gobierno central destacan la importancia de la colaboración institucional y la prioridad en la atención a los afectados.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cifrado en 3.500 millones de euros los daños que los temporales han provocado solo en el sector agrícola y ganadero de la comunidad.

A eso hay que sumar el resto de problemas en las infraestructuras y viviendas, que aún no se han tasado. Sí que se sabe que arreglar las carreteras supondrá un desembolso de, al menos, 500 millones de euros.

Antes de acabar la valoración de los daños de los frentes que han castigado a Andalucía estos días ya se sabe que la cuenta superará los 4.000 millones de euros.

Esos 3.500 millones de daño de las lluvias en el campo andaluz se corresponde, ha detallado Moreno, con el 20 por ciento de la producción del agro de la comunidad.

En cuanto a los daños personales de los temporales, Moreno ha lamentado la víctima mortal, una mujer que murió en Málaga, pero ha destacado que la comunidad ha registrado una cifra de heridos que nada tiene que ver con Portugal o Marruecos, donde también golpearon con fuerza las borrascas.

"En Andalucía hemos tenido un fallecido y en Marruecos son 25 las víctimas", ha señalado el presidente de la Junta.

Esto es así, ha explicado Moreno, porque los cuerpos de emergencias han hecho "muy bien su trabajo". Y porque "ha habido coordinación, previsión y planificación, un gobierno que trabaja".

La recuperación de las zonas y andaluces afectados, en todo caso, se hará en colaboración, ha destacado Moreno, con el Gobierno central y demás administraciones.

"No perdamos la unidad", ha indicado el presidente de la Junta a la portavoz del PSOE en la cámara andaluza, María Márquez.

"Que esta situación que estamos viviendo por una tragedia nos sirva para aprender, para empujar todos en la misma dirección. Diferenciar lo importante, que es quienes están sufriendo son los ciudadanos", ha añadido.

La también vicesecretaria general del PSOE de Andalucía ha coincidido en lo esencial con Moreno. "El Gobierno de España y se ha puesto a su disposición con los recursos necesarios", ha señalado.

Con hechos, ha añadido, porque el Consejo de Ministros ya aprobó esta semana la declaración de zonas catastróficas a las áreas afectadas por el temporal. Y ha lanzado una petición: "El fondo de contingencia del Gobierno central tiene 80 euros por habitante y el de la Junta de Andalucía no llega a dos euros por habitante. Actualícelo y póngalo en marcha ya como ha hecho el Gobierno de España", ha señalado Márquez.

Para el PSOE andaluz la colaboración es una buena base para trabajar por los andaluces. Sobre todo en los servicios públicos, "que salvan al pueblo", ha señalado Márquez, frente al manera de "solo el pueblo salva al pueblo" que se popularizó tras la DANA de Valencia.

En todo caso, la portavoz del PSOE andaluz ha retado a Moreno a que evite la confrontación con el Gobierno central y le ha recordado que pidió que la gente no se acercase a los ríos durante las inundaciones pero luego "se metió en un río para hacerse una foto".

Moreno, por su parte, se ha congratulado de la "sensatez" que muestra el Gobierno central para la reconstrucción de las zonas afectadas por las borrascas. "Ojalá dure este punto de sensatez de anteponer los problemas de los ciudadanos a cualquier otra cosa", ha deseado.

Pero ha añadido: "Hemos pedido ayudas que solo puede activar el Gobierno central así como que el remanente del Presupuesto y el superávit, en vez de amortizar deuda, sea para la reconstrucción y recuperación de Andalucía. Son cosas sensatas", ha valorado.