Los médicos andaluces se formarán en autopsias y en agresiones sexuales tras pasar por los Juzgados en el MIR

Los médicos de Andalucía se formarán para hacer autopsias o para el reconocimiento de mujeres o niños que han sufrido abuso sexual. Será parte de la nueva rotación de quienes están cursando el MIR y que harán en los Institutos de Medicina Legal.

Además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) convocará dos plazas MIR para este cuerpo, tan necesario para episodios como los del accidente múltiple de Adamuz, donde murieron 46 personas y decenas resultaron heridas.

Esta novedad es parte del acuerdo que firmaron este martes las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias y la de Justicia, Administración Local y Función Pública, por el que los estudiantes de Medicina rotarán por los Juzgados para aprender.

Se rompe así la pared que suele separar, explican fuentes de Sanidad, entre el SAS y el sistema judicial.

Eso, señalaron los consejeros de ambas carteras, responde a la falta de relevo entre los médicos forenses que hay en la comunidad.

Autopsias

Estos sanitarios no solo hacen autopsias. También está entre sus tareas los informes médicos de los juzgados así como estudios toxicológicos o análisis de restos humanos.

La necesidad de esos forenses se intensifica en casos como autopsias, violencia de género, periciales y grandes catástrofes. Es el caso del accidente de tren de Adamuz. Faltan forenses, detallan desde el Gobierno andaluz.

Así, este acuerdo "permitirá que los profesionales en formación completen su programa con rotaciones en dispositivos asistenciales del SAS".

Eso favorecerá "una preparación más integral y alineada con las necesidades actuales del sistema", explican desde la Junta de Andalucía.

Así, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, destacó en la firma del acuerdo que “este convenio refuerza la colaboración entre ámbitos clave del servicio público".

"Integrar a los futuros especialistas en Medicina Legal y Forense en el sistema sanitario público andaluz contribuye a un modelo más previsible, coordinado y basado en el conocimiento, donde la formación es una palanca esencial para seguir avanzando”, añadió.

Nieto

Por su parte, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, indicó que “la medicina legal y forense desempeña un papel esencial en el funcionamiento de la Justicia, y este acuerdo permitirá formar a especialistas con una visión más completa y conectada con la realidad asistencial”.

Así, Nieto recordó el importante trabajo que realizan estos profesionales cuyos informes de autopsias o periciales.

"Son esenciales en casos de violencia de género, en el esclarecimiento de crímenes, sin olvidar la inmensa labor en catástrofes como la que hemos vivido recientemente con el accidente ferroviario de Adamuz”, detalló el consejero.

En esa tragedia hasta 27 forenses de seis provincias andaluzas trabajaron en la identificación y autopsia de las víctimas mortales “en un tiempo récord”.