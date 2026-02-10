La Inteligencia Artificial llega a los centros de salud de Andalucía: tu médico la usará para ayudarse en el diagnóstico

El médico de cabecera tendrá a la Inteligencia Artificial como asistente cuando vaya al centro de salud. Eso permitirá afinar los diagnósticos, mejorar la atención y reducir la carga de trabajo del sanitario. Es parte de la nueva Estrategia de salud digital que presentó este lunes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Otra de las claves de esta iniciativa está en que todos los sistemas del Servicio Andaluz de Salud -ambulatorios, urgencias, investigación...- estén conectados. Hasta ahora, señalan fuentes de la consejería que dirige Sanz, esto no es así.

Es parte de las iniciativas que el consejero presentó este lunes y que el miércoles, avanzó, aprobará el Consejo de Gobierno. Se trata, añadió, de “un documento de suma importancia que recoge la planificación sanitaria del Gobierno andaluz para los próximos cinco años”.

La Inteligencia Artificial es, probablemente, lo más llamativo de esta estrategia digital. Pero no es novedad. Es una tecnología que ya se usa de forma diaria en los cribados de cáncer y en otras áreas, por ejemplo, del hospital Reina Sofía de Córdoba.

Ahora el objetivo es que su uso llegue a todos los rincones del SAS. Desde el centro de salud hasta los hospitales. De la investigación a la gestión.

Pacientes

Fuentes de Sanidad hablan de extender la IA a "todo el proceso asistencial". Y eso incluye todas las partes del SAS. Las que tienen relación directa con el paciente y las que no.

¿Qué significa esto en ejemplos concretos? Un paciente que llegue a su médico de cabecera puede, con la ayuda de la IA, mejorar y afinar el diagnóstico. Hacerlo más rápido o de forma más segura, lo que llevará a un tratamiento más ajustado y rápido.

En todo caso la IA irá de la mano de los médicos. Ahora, por ejemplo, se usa en el diagnóstico de radiología en algunos centros. Pero siempre hay dos profesionales de la materia que lo supervisan.

A ese uso de la Inteligencia Artificial se le suman otras cuestiones que ya se habían avanzado. Es el caso del uso de la tarjeta sanitaria en el teléfono móvil, lo que evita tener el documento físico.

También, explican desde Salud, el que las farmacias puedan renovar la medicación en el caso de tratamientos crónicos. Para eso, además, se afina la conectividad entre sistemas, algo fundamental en este caso porque necesita que sistema sanitario y farmacias estén conectados a la perfección.

Hay otro elemento importante: las alertas de gestión. ¿Qué es esto? Una ayuda que, gracias también a la IA, dará aviso si se pasan gestiones. Sería el caso, por ejemplo, de revisiones del programa de cribado de cáncer de mama.

A todo esto se suma la telemedicina. Que no es solo, aclaran, consultas por Internet. Se puede usar para la dermatología, de modo que el médico de cabecera mande fotos al especialista para acelerar el diagnóstico.

También sirve para quienes tienen diabetes, por ejemplo. Su médico puede monitorizar sus niveles de azúcar y ayudar en el caso de descompensación.

Salud

Respecto a la Estrategia de Salud Digital de Andalucía presentada hoy y que acaba de echar a andar, en su elaboración han participado más de 1.000 personas y como ha asegurado Antonio Sanz “es una apuesta clara por un sistema sanitario más accesible, más inteligente en el uso del dato, más seguro y humano”.

El titular del ramo ha detallado que esta estrategia, que cuenta con una inversión de al menos 316,5 millones de euros en estos primeros cinco años, ha arrancado ya con proyectos como la tarjeta sanitaria virtual, que se va a integrar en la carpeta ciudadana y que “nos va a permitir hacer gestiones sanitarias con el móvil desde final de marzo”.