Andalucía incorpora la vacuna del rotavirus, amplía el VPH hasta los 21 años y refuerza la protección en adultos

Andalucía amplía el calendario vacuna gratuito. Desde ahora los niños recibirán la dosis contra el rotavirus dentro del calendario que cubre el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta es una de las principales novedades anunciadas por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, pero no la única.

El programa andaluz es “uno de los más amplios y completos del país” y contará con una inversión superior a los 150 millones de euros por parte del SAS.

La nueva vacuna frente al rotavirus se administrará a todos los lactantes con una pauta de dos dosis, a los 2 y 4 meses de edad. Esta infección es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda en la infancia y está asociada a episodios de deshidratación y a un elevado número de hospitalizaciones, especialmente en los primeros años de vida.

El consejero ha subrayado además el impacto económico de la medida para las familias. “No tendrán que desembolsar entre 140 y 190 euros por las dos dosis de esta vacuna que recomiendan todos los pediatras”, ha señalado Sanz.

El consejero recordó que el Ejecutivo andaluz ha incorporado en los últimos años nuevas inmunizaciones como el virus del papiloma humano en chicos, la gripe infantil, meningitis B y ACWY, la protección frente al virus respiratorio sincitial, la tosferina en adolescentes o las vacunas contra neumococo y herpes zóster en adultos.

Calendario 2026

El calendario de 2026 introduce también modificaciones en la vacunación infantil. La segunda dosis de la triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) se adelanta de los 3 a los 2 años, como medida para contener brotes de sarampión como los registrados en Andalucía durante el primer semestre de 2025. En esa misma visita sanitaria se adelantará también la segunda dosis frente a la varicela.

Durante este año recibirán estas vacunas los niños de 2 y 3 años, correspondientes a las cohortes nacidas en 2023 y 2024. Según la Consejería, Andalucía es la primera comunidad autónoma en implantar esta medida, en línea con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría.

Otra de las novedades es la ampliación de la edad de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH). Hasta ahora dirigida a jóvenes de 12 a 18 años, en 2026 se extenderá hasta los 21 años para ambos sexos. Durante este año se administrará una dosis única a quienes no hayan recibido previamente ninguna.

Sanz ha destacado que con esta medida Andalucía se sitúa entre las pocas comunidades que vacunan sistemáticamente frente al VPH más allá de la mayoría de edad, avanzando en el objetivo de eliminar enfermedades asociadas a este virus.

El calendario también amplía la vacunación frente al neumococo conjugado en adultos, que pasa de cubrir hasta los 76 años a alcanzar a toda la población de entre 60 y 80 años que no haya recibido dosis previa. El neumococo es la principal causa de neumonía y una de las más frecuentes de hospitalización y fallecimiento en personas mayores.

En el caso del herpes zóster, se mantiene la vacunación a los 65 años y se añade una campaña de rescate para personas de 66 y 67 años que no hayan completado la pauta. Esta enfermedad, conocida como culebrina, es frecuente a partir de los 65 años y puede provocar dolor intenso y complicaciones.

El consejero ha animado a los grupos diana a vacunarse para evitar complicaciones graves y hospitalizaciones. “Las vacunas son seguras, eficaces y gratuitas”, ha insistido.

La instrucción del calendario 2026 incluye también pautas específicas para mutualistas con seguro privado, aunque mantiene excepciones como la vacunación en zonas rurales, campañas escolares, inmunización frente al virus respiratorio sincitial, Covid-19 o box, que seguirán realizándose en centros públicos.