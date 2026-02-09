El PP interpreta el voto en Aragón en clave andaluza: "Castigo al 'sanchismo' y apoyo al candidato que lo hace bien"

Las claves nuevo Generado con IA El PP andaluz interpreta el voto en Aragón como un castigo al 'sanchismo' y un respaldo a la buena gestión de su candidato, Jorge Azcón. Antonio Repullo destaca el paralelismo entre Aragón y Andalucía, afirmando que los ciudadanos buscan gestión eficiente y seriedad en sus líderes. El PP exige al Gobierno central concreción sobre las ayudas prometidas a Andalucía tras el temporal, cuestionando la credibilidad de los compromisos de María Jesús Montero. Los populares piden detalles sobre la financiación, plazos y municipios beneficiados por las ayudas, y critican la falta de aprobación de los presupuestos generales del Estado.

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, cree que los aragoneses han "castigado a Pedro Sánchez" con su voto en las elecciones regionales celebradas este domingo. Además, las urnas han valorado a Jorge Azcón, "un candidato que hace las cosas bien".

A juicio de los populares, lo que los ciudadanos quieren es "buena gestión" y "seriedad" de un candidato como el que ellos habían propuesto en Aragón.

El paralelismo con Andalucía es evidente. La comunidad irá a elecciones este mes de junio y, para el PP, los ciudadanos quieren gestión eficiente, uno de los bastiones que defiende el Gobierno de Juanma Moreno.

Así, Repullo ha valorado que el "sanchismo ha sido fuertemente castigado por fomentar esa política del enfrentamiento que es la marca de Pedro Sánchez en toda España y que ha hecho caer a un mínimo histórico al PSOE en la región".

Esas dos claves -apoyo a un candidato que gestiona y golpe al sanchismo- arrojan luz sobre cómo el PP andaluz afronta las elecciones regional de este año.

Consejo de Ministros

Sobre el temporal que ha azotado a Andalucía estos días, Repullo ha peido a la viceptresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, fecha concreta para el Consejo de Ministros que apruebe las ayudas.

Desde el PP no quieren promesas vacías, ha señalado el secretario general de los populares andaluces. "No estamos para falsas esperanzas", ha indicado.

"Qué credibilidad tiene el compromiso anunciado en Andalucía por María Jesús Montero cuando La Palma lleva más de dos años esperando las ayudas que dependen directamente de ella y que siguen bloqueadas", ha señalado Repullo ante el anuncio de Montero de que el Gobierno daría ayudas a los afectados por le temporal.

Sobre todo, ha añadido, cuando "no han sido capaces de aprobar unos presupuestos generales del estado".

Financiación

"¿Puede garantizar a los andaluces que aquí no va a ocurrir lo mismo y que esas ayudas llegarán con sus plazos, su financiación y que su ejecución será real?", ha preguntado el dirigente popular.

Por eso, ha manifestado que Montero debería de "aclarar en qué Consejo de Ministros se van a aprobar estos fondos para la reparación de los daños, porque no lo ha dicho", qué municipios entrarán en esas ayudas, quién las va a tramitar, y "en qué plazo llegarán a las familias, a los negocios y a los ayuntamientos que han sido gravemente afectados".