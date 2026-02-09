Andalucía, hacia la "normalidad" y ante otro frente "sin la potencia prevista": miles de desalojados vuelven a casa

Tras días de preocupación, parece ser que Andalucía ya va camino de la "normalidad". Una 'vuelta a la rutina' que llega de la mano de la apertura de la mayoría de los centros educativos de la comunidad, de la de los centros de día y los realojos de los miles de vecinos que se vieron obligados a dejar sus casas por los efectos de la borrasca 'Marta'.

Sin embargo, tal y como anunció el pasado domingo el consejero de Emergencias, Sanidad y Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aún no se puede bajar la guardia. Ahora, llega un nuevo frente que dejará lluvias y pondrá en alerta amarilla a los municipios de Grazalema, Ronda y el Campo de Gibraltar.

No obstante, cabe destacar que "la potencia con la que viene no es la que se preveía": las precipitaciones serán menos intensas que lo que se esperaba, según ha informado la Aemet.

Tras más de dos semanas de agua sin parar, avisos amarillos y naranjas, ríos y embalses en niveles rojos, además de miles de evacuaciones, Andalucía deja atrás a 'Kristin', 'Joseph' y 'Marta'.

Un tren de borrascas que ha anegado parte de la comunidad y acarreado "pérdidas millonarias". Al menos "3.500 millones de euros" contando únicamente los daños en carreteras y en el campo. Cabe destacar que este último ha sido uno de los grandes damnificados durante el temporal.

Sin ir más lejos, Juanma Moreno, el presidente andaluz, declaró el pasado sábado que en torno al "75 por ciento" se ha visto afectado. El líder popular recordó, además, que este es uno de los principales motores económicos de la comunidad.

A partir de este lunes, la mayoría de los niños andaluces volverán a las clases. Los únicos que seguirán sin actividad lectiva son los vecinos de las localidades gaditanas de Benaocaz, Grazalema, Benamahoma, Torrealquímide y Ubrique.

Además, "hay 67 centros de otros puntos de la comunidad que presentan alguna incidencia y 68 rutas escolares que pueden haber quedado sin servicio".

Por ahora, la Junta mantiene activo el Plan de Emergencia Territorial en Fase 2 y recalca que, "aunque salga el sol, no nos podemos relajar ni pensar que todo ha acabado". No obstante, "ya no se están haciendo desalojos, al contrario, hay vecinos que están volviendo a sus casas".

La administración pública mantiene activa también la vigilancia en las cuencas de los ríos para supervisar en todo momento cómo evolucionan los cauces.

Trenes y gastos

En materia ferroviaria, después de días con cancelaciones de servicios, Adif ha informado que algunas de las líneas vuelven a estar operativas, entre ellas el trayecto de alta velocidad entre Sevilla y Córdoba.

A partir del miércoles, que será cuando "amaine el nuevo frente", las administraciones "comenzarán a evaluar los daños".

Por ahora, el líder del Ejecutivo andaluz ha asegurado que "el Presupuesto queda supeditado a las nuevas necesidades, por lo que se modificarán las partidas previstas".

En paralelo, ha pedido al Gobierno el Fondo de Contingencia y ha instado a la ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, a que solicite a la Unión Europea (UE) el de Solidaridad.

Al respecto, Montero ha asegurado que el Estado "se volcará" con la comunidad. Por lo pronto, "va a declarar zonas gravemente afectadas" a aquellos municipios más dañados y ejecutará las peticiones de su oponente en las próximas elecciones autonómicas.

No obstante, ha avisado de que el Gobierno central ya pidió el citado paquete a la UE para paliar los efectos de la dana de Valencia y las cuantías "cubrieron una parte muy pequeña". Asimismo defendió que "ahora es el momento de que todas las administraciones pongan todo lo que tengan de su parte y trabajen juntas".