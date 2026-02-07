Moreno pide a Montero el Fondo de Contingencia: ya hay 11.000 evacuados por la lluvia y las pérdidas superan los 500M

Las claves nuevo Generado con IA El presidente andaluz, Juanma Moreno, solicita al Gobierno la activación del Fondo de Contingencia ante los daños causados por las lluvias. Más de 11.000 personas han sido desalojadas de sus hogares en Andalucía de forma preventiva, con daños en carreteras que superan los 500 millones de euros. La Junta de Andalucía usará todos sus recursos presupuestarios para reparar infraestructuras y ayudar al sector primario, gravemente afectado por el temporal. El 75% del campo andaluz ha sufrido daños desde noviembre y el nivel del Guadalquivir es motivo de especial preocupación tras las intensas lluvias.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pedirá al Gobierno que libere el Fondo de Contingencia para paliar las "pérdidas millonarias" en la comunidad por la borrasca.

Por el momento, hay 11.000 personas desalojadas de sus casas como manera preventiva y que "tardaran en volver". Además, cabe destacar que, únicamente en carreteras, los daños ya superan los 500 millones de euros.

Durante una rueda de prensa en Córdoba, el líder andaluz ha declarado que, aunque ahora lo primordial es ayudar a los vecinos afectados por los efectos del temporal, todas las administraciones deben empezar a pensar en cómo trabajar en la reconstrucción de las zonas dañadas.

Por este motivo, Moreno ha solicitado a la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que movilice el Fondo de Contingencia.

Además, ha señalado que usará "todos los recursos presupuestarios" por parte de la Junta de Andalucía para trabajar en la rehabilitación de las infraestructuras afectadas y ayudar al sector primario, el principal motor económico en la comunidad y uno de los más damnificados por el tren de borrascas.

Así, ha declarado que "el Presupuesto queda supeditado" a las nuevas necesidades de los ciudadanos, por lo que se quitará parte de las partidas de otros recursos.

Según el 'popular', los daños ocasionados únicamente en la red de carreteras superan los 500 millones de euros.

No obstante, será a partir de mediados de la semana que viene -momento en el que se prevé que mejora la situación meteorológica- cuando se haga una evalución de los mismos.

Situación del campo

El presidente andaluz ha hecho hincapié en la situación del campo de la comunidad. En concreto, ha recalcado que, desde noviembre, se ha visto afectado en torno al 75 por ciento.

En paralelo, Juanma Moreno ha informado de que el nivel del Guadalquivir es una de las principales preocupaciónes.

El río alcanzó el pasado viernes su nivel más alto, sin embargo, como esta madrugada ha dejado de llover, el cauce se ha aliviado.

Asimismo, ha recordado que "seguimos en una situación preocupante" y ha subrayado el caso de zonas como el Campo de Gibraltar, la Sierra de Cádiz y la provincia de Málaga.

En todos estos sitios "ha llovido ya bastante," por lo que la llegada de la borrasca 'Marta' y la previsión de precipitaciones podría suponer el empeoramiento de la situación.

Desalojos

Actualmente, en Andalucía hay más de 11.000 personas desalojadas. Al respecto, el presidente de la Junta ha declarado que "van a tardar en volver a sus casas", puesto que "hasta que los técnicos no aseguren que no supone ningún peligro", no podrán hacerlo.

Además de los vecinos evacuados, hay municipios en preaviso por si la situación empeorase. Al hilo de esto, ha pedido al Gobierno central colaboración para ayudar los más afectados.