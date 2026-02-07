El desprendimiento de un muro deja varias personas atrapadas en un parque de Canena (Jaén)

Las claves nuevo Generado con IA Un muro se desprendió en un parque de Canena (Jaén), dejando al menos dos personas atrapadas. El incidente ocurrió sobre las 19:30 horas en la avenida de Jaén, durante los efectos de la borrasca Marta. Hasta el lugar acudieron Bomberos, sanitarios, Guardia Civil y el Vehículo de Apoyo Logístico para atender a los afectados.

La borrasca Marta sigue causando estragos en Andalucía. Al menos dos personas han quedado atrapadas a causa de un muro desprendido sobre las 19,30 horas en un parque de la localidad jiennense de Canena, en concreto, en la avenida de Jaén.

Según ha precisado el Gobierno andaluz en un comunicado, hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y sanitarios para la atención de estas personas atrapadas, al tiempo que han concretado que han movilizado al Vehículo de Apoyo Logístico.

Por su parte, fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía han confirmado que la Sala Coordinadora ha movilizado a efectivos de Guardia Civil y del 061, además de los mencionados Bomberos y sanitarios.