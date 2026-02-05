Montero niega que la Fiscalía andaluza haya archivado la denuncia por los fallos de cribados de cáncer de mama

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero niega que la Fiscalía andaluza haya archivado la denuncia por fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. La Fiscalía comunicó el archivo al no hallar indicios penales contra los exconsejeros de Salud, pero abre la vía a investigaciones en las provincias. Montero insiste en que la Fiscalía reconoce irregularidades en el programa y reclama transparencia y justicia para las más de 2.500 mujeres afectadas. La vicepresidenta del Gobierno pide que se siga investigando el caso y exige información al Ejecutivo andaluz sobre las consecuencias para las mujeres.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha negado que la Fiscalía andaluza haya archivado la denuncia del PSOE contra los exconsejeros de Salud Jesús Aguirre y Catalina García por los fallos en los cribados de cáncer de mama que se han dado en Andalucía.

Cabe recordar que la propia Fiscalía comunicó el archivo al entender que no había indicios penales contra los investigados. De esta forma, el Ministerio Fiscal entendía que no había delito en las acciones de los altos cargos de Salud.

Ahora bien, la Fiscalía sí abre la vía a que el caso se siga investigando en las provincias, pero en todo caso, deja fuera a los responsables de la Consejería de Salud de lo ocurrido.

Según Montero, "no se ha producido un archivo de la denuncia de los casos del cribados de cáncer de mama". Para la también líder del PSOE, lo que ha hecho el Ministerio Fiscal es "instar a la Fiscalía provincial a que sigan la investigación para acreditar cuestiones que puedan tener reproche legal".

"Pero no se ha producido un archivo, todo lo contrario. La propia Fiscalía señala que ha habido irregularidades en el desarrollo del programa", ha subrayado Montero.

"No es que se haya producido un archivo, es todo lo contrario", ha continuado precisando en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla tras reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunidad, Pedro Fernández, sobre la gestión del dispositivo de la Administración del Estado por su participación en la región ante las incidencias de la borrasca 'Leonardo'.

"Derecho a saber"

La vicepresidenta del Gobierno ha vuelto a reclamar información sobre la cuestión al Ejecutivo de Juanma Moreno. "Las mujeres de Andalucía tenemos derecho a saber cuántas mujeres han desarrollado la enfermedad y han sido intervenidas o hay consecuencias superiores", ha indicado.

Según la líder del PSOE andaluz, "ha habido más de 2.500 mujeres en situación de riesgo" por el sistema de cribado de cáncer de mama. "

Así, Montero ha instado a la Justicia a que "siga investigando el caso" y ha pedido "respeto a las mujeres".