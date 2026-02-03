La Junta suspende clases este miércoles en toda Andalucía menos en la provincia de Almería por el temporal

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este martes en el palacio de San Telmo de Sevilla. EP Sevilla

Clases suspendidas en toda Andalucía este miércoles salvo en la provincia de Almería. Así lo ha decidido el Comité Asesor del Plan de Emergencias que ha presidido este martes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La decisión, ha explicado el presidente andaluz, supone que no habrá clases ni tampoco actividades de otro tipo en los centros educativos de la comunidad afectados.

Moreno ha señalado que la decisión puede ampliarse en base a que se eleve el nivel de alerta en otras zonas de la comunidad de la provincia de Almería, por ahora no afectada por la medida.

Esto significa, según ha añadido, "incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, bien sean locales, provinciales o nacionales, al dispositivo que ya tiene la Junta de Andalucía puesto en marcha", como, por ejemplo, preposicionar y preparada para actuar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a la suspensión de las clases presenciales en colegios e institutos, el presidente ha manifestado que se hace la recomendación a las universidades, "que tienen autonomía en la organización de su actividad y serán ellas las que decidan si mañana se imparten clases de manera telemática o presencial".

Medios

Las clases en colegios e institutos se van a impartir a distancia, de forma telemática, "ya que nuestros centros cuentan con los medios necesarios para ello", ha indicado.

De momento, las clases no se suspenden en la provincia de Almería, porque ahora mismo, "las condiciones climáticas" no lo recomiendan, ya que no se prevén "fuertes precipitaciones de agua, ni tampoco vientos que pudiesen suponer un peligro", según el presidente, quien ha avisado, no obstante, de que esta provincia estará "en evaluación a lo largo del día de hoy" por si cambiara la situación y también hubiera que suspender clases.

El presidente también ha anunciado que, al igual que las clases, se suspende para mañana en las siete provincias afectadas, la actividad en los centros de participación y centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. También se recomienda a ayuntamientos de las zonas afectadas la suspensión de la actividad deportiva al aire libre.