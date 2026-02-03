La Fiscalía archiva las denuncias contra cargos de la Junta de Andalucía por los cribados de cáncer de mama

Una mujer se somete a una prueba de cribado de cáncer de mama. E.P.

La Fiscalía de la comunidad autónoma de Andalucía, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, ha archivado las tres denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detección del cáncer de mama -conocidos como cribados- contra cinco altos cargos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Entre ellos se encuentran actualmente dos personas aforadas. El Ministerio Fiscal concluye que, tras las diligencias preprocesales practicadas en la situación que se encuentran los hechos en el momento presente, no existen indicios de delito de los dos altos cargos públicos aforados.

Las denuncias incluyen a otras tres personas no aforadas como son una exconsejera de Salud, la ex viceconsejera de Salud y Consumo y la gerente del Servicio Andaluz del Salud, ha informado la propia Fiscalía.

Las mismas fueron presentadas a lo largo del mes de octubre pasado por la Asociación del Paciente y ampliada con escritos de 16 mujeres con sus casos particulares, más las de los partidos políticos Adelante Andalucía e Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía.

En concreto, los hechos denunciados se refieren a errores o deficiencias en el protocolo de cribado de cáncer de mama, en particular sobre la ausencia de seguimiento en los casos catalogados como no “concluyentes o “dudosos”.

También por la falta de comunicación de las pruebas realizadas, la falta de atención médica por parte de los médicos del sistema de atención primaria, la imposibilidad de la identificación de las víctimas por falta o ausencia de datos personales, teléfono, correo electrónico en las bases de datos del sistema sanitario o prestación sanitaria en el sistema de salud privado.

Investigación por separado

No obstante, la Fiscalía de Andalucía remitirá las presentes diligencias de investigación a las fiscalías provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Almería, donde han sido atendidas las 16 mujeres que han denunciado.

El fin es que continúen las prácticas de las pruebas en la forma que menos perjudique a las víctimas y debe realizarse en el lugar más próximo a su entorno.

Con este traslado de las diligencias se pretende proceder a la averiguación de los hechos, examinar si revisten carácter de delito y personas responsables.