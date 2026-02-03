Andalucía, líder absoluta de España en pisos turísticos anulados, casi el doble que la siguiente comunidad

Andalucía alimina casi 22.000 viviendas turísticas y temporales irregulares. Son las que carecen de licencia porque no cumplen los requisitos por lo que el Gobierno central ha pedido a las plataformas en Internet que los anuncian que los retiren inmediatamente.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Andalucía es la comunidad de España donde más pisos irregulares había anunciados en las plataformas.

Son, en concreto, 21.872 las casas de alquiler temporal que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ordenado retirar del mercado por incumplir las normas.

La comunidad tenía tantas viviendas de este tipo irregulares que, de hecho, casi dobla el número de la siguiente región. Así, si Andalucía roza las 22.000, la siguiente es la Comunitat Valenciana, donde se han anulado 14.387. Por detrás está Canarias, aún muy lejos de Andalucía, con 13.726 pisos turísticos revocados.

En el lado opuesto de la tabla están las regiones donde menos pisos temporales se han anulado. Donde esta cifra es más baja es en La Rioja, con 302. Le siguen Navarra, con 356 o el País Vasco con 711.

Por provincias, hay también grandes diferencias. En Andalucía no son ninguna de las capitales de provincia donde el Gobierno obliga a las plataformas a eliminar más pisos. Es Marbella la que se lleva el número uno.

Así, según los datos del informe que el Ejecutivo central hizo público este lunes, la localidad de la Costa del Sol tiene que dar de baja en los portales hasta 2.993 pisos turísticos fuera de la norma.

La ciudad es la tercera de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona. En la primera se ha ordenado dar de baja hasta 5.344 pisos y en Barcelona había 5.005 viviendas de alquiler temporal irregulares en los portales web.

La segunda ciudad andaluza en la lista es Sevilla, con 2.659 viviendas turísticas y, después, Málaga capital (1.845 inmuebles dados de baja).

"Es especialmente llamativo el caso de la provincia malagueña, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas", señala el Gobierno central.

Las mismas fuentes indican que "España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración".

Así, desde el pasado mes de julio, "es obligatorio dicho código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana", detallan.

Una vez este Ministerio notifica, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

En el conjunto del país se ha comunicado a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que procedan a retirar sus anuncios. De las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico; es decir, de temporada.