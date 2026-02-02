El PP exige una investigación que recubra la "verdad" sobre el accidente de Adamuz y lleva la cuestión a la Unión Europea

Las claves nuevo Generado con IA El PP andaluz exige una investigación rigurosa sobre el accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 muertos y decenas de heridos. El partido ha trasladado la cuestión a la Unión Europea, solicitando transparencia, colaboración y seriedad en el esclarecimiento de los hechos. Antonio Repullo critica la falta de inversión en infraestructuras ferroviarias en Andalucía, señalando que esto agrava la desigualdad territorial y afecta la seguridad. El PP destaca la rápida y solidaria respuesta de instituciones y ciudadanos andaluces ante la tragedia, poniendo en valor la gestión humana y cívica tras el accidente.

El PP andaluz quiere conocer la "verdad" sobre el accidente de tren de Adamuz, en Córdoba, el pasado 18 de enero donde murieron 46 personas al chocar un Alvia y un Iryo y hubo decenas de heridos.

Así lo ha señalado el secretario general del PP de la comunidad, Antonio Repullo, quien ha destacado además la "rápida" respuesta de los andaluces -instituciones y vecinos- ante la tragedia y ha recordado que su partido ha elevado la cuestión de la investigación del accidente a la Unión Europea.

Repullo ha señalado que su partido seguirá trabajando para conocer la verdad sobre el porqué del accidente mortal. "No vamos a renunciar ni a la verdad ni al respeto", ha señalado en referencia a las víctimas y sus familias.

Para ello ha pedido al Gobierno central una investigación "rigurosa" del accidente para que salga a la luz "datos, colaboración, transparencia y seriedad".

Se ha reafirmado en el compromiso de "estar con las familias y estar con la verdad, con transparencia total, con respeto, con humanidad y con firmeza".

El número dos del PP andaluz ha dirigido sus críticas también hacia una cuestión de fondo como sería la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias y ha señalado aquí que ese "déficit" en obra pública "agrava la desigualdad territorial".

Para el PP andaluz hay un problema de fondo: la falta de inversiones en infraestructuras ferroviarias en la comunidad. Algo que, ha señalado Repullo, condiciona y aísla a provincias como Almería, Huelva o Jaén.

Eso "reduce no sólo la movilidad laboral, sino también el acceso a muchos servicios públicos", ha señalado el líder popular.

Andalucía lleva "demasiado tiempo soportando la falta de inversiones y el deterioro del mantenimiento en las infraestructuras ferroviarias que dependen del Estado", ha abundado Repullo.

Ha señalado entonces Repullo el testimonio del presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), quien ha pedido al ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) "información detallada sobre qué se renovó y qué no en el tramo afectado" ha recordado "que los mantenimientos a la hora de la verdad, son los que salvan vidas".

Ha apelado igualmente a las denuncias del sindicato de maquinistas (Semaf), quienes han asegurado que "durante años se han reportado incidencias en las vías y que en demasiadas ocasiones esos avisos no han tenido el seguimiento adecuado.

"Lo decimos con prudencia, porque para eso está la investigación, pero también con nitidez y haciéndonos eco de su denuncia pública", ha insistido.

"La verdad se sostiene con hechos, con informes y con datos verificables", ha recordado el secretario general, "por este motivo el Partido Popular ha llevado este asunto también a Europa, para que se analice con rigor el marco de seguridad y el uso y control de los fondos destinados a infraestructuras ferroviarias y para que todo se aclare".

"Europa no es un escenario para hacer ruido, es un lugar para exigir garantías y proteger derechos. Y eso es lo que vamos a pedir", ha añadido Repullo, ante la clara necesidad de que "el sistema aprenda y mejore para que una tragedia así no se repita".

Se ha preguntado cuál será la reacción del Estado: "¿Mejorará las conexiones, tal y como el Gobierno andaluz lleva tanto tiempo pidiendo?" y ha remarcado la "vital importancia de tener aprobado un presupuesto para invertir en la seguridad de todos".

Repullo ha reivindicado, a los dos semanas de la tragedia de Adamuz, que presenta en estos momentos un balance de 46 fallecidos, que tras este accidente se ha demostrado que "Andalucía tiene una cultura cívica que nos define, centrada en las personas", de "solidaridad espontánea", que ha ofrecido un "consuelo colectivo" y una "gestión de la emoción y del duelo que es todo un ejemplo".

"En tiempos de polarización, de revanchas, de ruido, debemos seguir confiando en nuestras instituciones", ha afirmado el secretario general del PP andaluz, convencido de que "Andalucía es el fruto de lo que somos. De nuestros valores y de nuestra respuesta a la adversidad", de la que hay sentir "todo el orgullo del mundo".

Ha sostenido que esta reacción institucional y ciudadana "también es la vía andaluza que encarna Juanma Moreno, la de la convivencia, la de la confianza, la del orgullo comunitario y estar a la altura de lo que exigen los andaluces".

En este sentido ha señalado el trabajo de los equipos de emergencias, los sanitarios, los hospitales, los profesionales públicos y ciudadanos, por cuanto ayudaron "desde el civismo, responsabilidad y compasión" y "junto al presidente han estado a la altura en lo humano, en lo institucional y en lo colectivo", ha recordado el secretario general.