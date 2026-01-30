Salud detectará enfermedades raras hereditarias de forma precoz para mejorar el tratamiento de los pacientes

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la presentación del plan en Sevilla. EE Sevilla

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) pone en marcha un sistema de pruebas avanzadas para el diagnóstico precoz de enfermedades hereditarias. De esta forma, señalan desde el Gobierno andaluz, se mejora la atención y tratamiento de los pacientes con dolencias raras.

Esta medida es parte del Plan de Atención para pacientes de enfermedades con baja prevalencia, que también contempla la "creación de consultas multidisciplinares", señalan fuentes de la Junta de Andalucía.

El plan supone una inversión de más de 8,5 millones de euros y, hasta 2029, está destinado a hacer más fácil la vida de quienes sufren enfermedades raras, ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Ha sido el presidente andaluz quien ha presentado el plan -que existe desde 2008 y ahora se dota de más recursos- en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla junto a representantes de entidades y asociaciones que trabajan en la asistencia de este tipo de pacientes.

Así, Moreno ha destacado la importancia de reforzar los recursos de los que disponen los profesionales sanitarios cuyas especialidades están relacionadas con alguna enfermedad de las catalogadas como raras o poco frecuentes.

"Compromiso"

"Nuestro compromiso es el de hacer todo lo posible para que no seáis invisibles para el resto de la sociedad. Y más aún: para que seáis tratados como merecéis, con la máxima calidad de vida. Tenemos la obligación de trabajar con máxima sensibilidad y empatía", ha asegurado.

"Este Plan de Atención que presentamos hoy está diseñado por y para todos esos pacientes con la intención de atender sus necesidades. Lo que implica un enfoque integral que va mucho más allá de lo sanitario, siendo esto crucial, para mejorar su inclusión social y laboral, su formación y, en definitiva, su día a día. Con el objetivo colectivo de darles visibilidad para que se sientan útiles y arropados por la sociedad", ha afirmado el presidente.

El nuevo programa implicará la acción transversal de buena parte del Gobierno andaluz, no solo de la Consejería de Sanidad, y viene a reforzar los pasos importantes ya dados en estos últimos años, como la incorporación de pruebas avanzadas para el diagnóstico precoz de enfermedades hereditarias.

Esto, ha señalado Moreno, es "absolutamente clave en estos casos". También plantea la consolidación de la red de unidades especializadas, con 23 centros de referencia vinculados con enfermedades raras, más las unidades de referencia autonómicas.

"Todo lo que teníamos lo potenciamos y mejoramos con iniciativas como la mejora de la detección precoz y el refuerzo de programas de cribado, el diseño de un programa de actuación para casos de enfermedades raras sin diagnóstico o la creación de consultas multidisciplinares donde se aborden cuestiones sanitarias, sociales, educativas. En definitiva, un plan de amplio espectro con el que dar respuesta lo más sensible e integral posible a ese medio millón de andaluces que padecen alguna enfermedad rara", ha detallado el presidente.

El Plan contará con un equipo de trabajo que velará por su ejecución, seguimiento y evaluación, que además estará en permanente contacto e interlocución con las asociaciones, a fin de detectar posibles incidencias o problemas a lo largo de su implementación. Al respecto, según ha avanzado Moreno, la primera reunión de esta comisión ya tiene fecha: se celebrará el 27 de febrero.