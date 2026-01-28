Óscar Puente prevé la apertura de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía el fin de semana del 7 de febrero

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Puente prevé reabrir la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía el fin de semana del 7 de febrero tras el accidente de Adamuz. La reapertura será posible gracias a la obtención de los permisos judiciales necesarios para reconstruir la vía afectada. La reparación se realizará por vía de emergencia y podría complicarse por las condiciones meteorológicas tras la borrasca Kristin. Renfe mantendrá el itinerario alternativo hasta la reapertura y ha transportado cerca de 13.000 personas en los primeros seis días del plan provisional.

El Ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, prevé que la línea de alta velocidad Andalucía - Madrid vuelva a estar operativa el fin de semana del 7 de febrero tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, en el que murieron 45 personas y resultaron heridos más de un centenar de diversas categorías.

El motivo de la apertura es que, tal y como ha informado el titular de Transportes, ya cuenta con los permisos judiciales necesarios para empezar a trabajar en las tareas de reconstrucción de la vía afectada por el siniestro.

Puente espera que la línea vuelva a estar operativa en 10 días naturales, lo que quiere decir que la infraestructura volvería a estar habilitada entre el 6 o el 7 de febrero. La reparación se hará a través de una declaración de emergencia.

No obstante, ha señalado que los trabajos podrían complicarse debido a las condiciones climáticas tras la borrasca Kristin.

Por su parte, Renfe ha anunciado que mantendrá activo el itinerario alternativo que tuvo que habilitar hasta que la línea de alta velocidad vuelva a estar en marcha.

Desde que arrancó el plan alternativo de transporte el 20 de enero hasta el 25 del mismo mes, Renfe transportó a cerca de 13.000 personas, en concreto, 12.794 viajeros, en esos seis primeros días, existiendo plazas para un máximo de 27.384 personas.

En cuanto a la distribución por corredor, el de Madrid-Sevilla registró un total de 7.946 viajeros, siendo el número total de plazas ofertadas de 15.648. De su lado, la ruta Madrid-Málaga movilizó 4.829 viajeros totales, teniendo capacidad para 11.736 personas.