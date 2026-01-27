Un hombre detenido en Córdoba por matar a su hija e intentar suicidarse después

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre acusado de matar a su hija mayor de edad. El suceso ocurrió en la zona de Ciudad Jardín de Córdoba capital y el hombre intentó suicidarse tras el crimen, sin éxito. El arresto se produjo en el entorno de la estación de tren de la ciudad y el hombre estaba registrado en el sistema VioGen por antecedentes de violencia machista. Las primeras investigaciones descartan que se trate de un caso de violencia de género.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Córdoba acusado de matar a su hija, según confirman fuentes de la investigación.

Los hechos habrían ocurrido en la zona de Ciudad Jardín de Córdoba capital. Tras matar a su hija, añaden los agentes, el hombre habría tratado de suicidarse, algo que no habría conseguido.

La detención del hombre, confirman fuentes de la Subdelegación del Gobierno, se habría producido en el entorno de la estación de tren de la ciudad.

Las mismas fuentes añaden que el hombre estaba dado de alta en el sistema VioGen, el registro que guarda la identidad de quienes han estado involucrados en episodios de violencia machista.

Sin embargo, las primeras hipótesis no apuntan a que se trate de un acto de violencia de género. Fuentes de la investigación señalan que los hechos tuvieron lugar la noche de este pasado lunes.

La hija, señalan fuentes de la investigación que adelanta la cadena COPE, era mayor de edad.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.