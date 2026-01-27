Los funcionarios de Andalucía cobrarán más si hacen bien su trabajo: la Junta aprueba los pluses de productividad

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, con los sindicatos en la firma del acuerdo. EE Sevilla

El Gobierno andaluz sabe que los empleados públicos son una población sensible a sus políticas. Por su número -unos 300.000 en la comunidad- y porque son garantes de los servicios públicos que luego llegan a los andaluces.

Por eso, el Ejecutivo de Juanma Moreno se afana en llegar a acuerdos con los sindicatos de cada rama de la administración pública. El último, este mismo lunes, con los empleados de la Administración General: 65.000 trabajadores que verán cómo sube su nómina.

Eso es así porque el pacto alcanzado por el Gobierno andaluz con los sindicatos del sector recoge el pago de retribuciones por productividad a los empleados públicos de la Administración General andaluza.

¿Qué quiere decir eso? Que los empleados públicos de esa rama de la administración que cumplan de forma notable con sus tareas podrán cobrar un complemento en la nómina por productividad, así como otro que tiene que ver con la formación continua.

"Con esta firma terminamos de encarrilar la profunda transformación que estamos impulsando para modernizar y mejorar la Administración General de la Junta de Andalucía", señaló el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Funcionarios

"Este nuevo acuerdo tiene como objetivo principal regular la carrera profesional, la evaluación del desempeño del personal funcionario de la Junta y la equiparación retributiva del personal funcionario de carrera, y nace fruto del preciado diálogo social que sí existe en Andalucía", añadió el presidente en la firma del acuerdo.

Este pacto es el tercero al que llega el Gobierno andaluz. El Ejecutivo de Juanma Moreno ya ha firmado acuerdos con otros dos sectores muy sensibles de la función pública andaluza y, además, las que más personal emplean: Sanidad y Educación.

Con estas medidas, que suponen una mayor estabilización y aumento de remuneración en algunos casos, destacan desde el Gobierno andaluz, se contentan reivindicaciones históricas como la de los profesores andaluces y la reducción de la burocracia.

Eso, a meses de las elecciones andaluzas, tiene una innegable lectura política, sobre todo cuando se ve que los empleados públicos en la comunidad sobrepasan los 300.000. Son, además, mediadores en los servicios públicos, luego estas medidas tienen un reflejo en la vida diaria de los andaluces.

En el caso de la Sanidad, el Gobierno andaluz ha firmado recientemente un acuerdo por el que se pone en marcha la nueva Bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Se trata de una remodelación del sistema de contratación que quiere ser más ágil y transparente, señalan fuentes de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz.

Además, el acuerdo fijaba la incorporación de los médicos MIR al sistema sanitario de forma preferente así como aumento de personal en atención primaria.

En Educación también hubo pacto. Se firmó el pasado año y el acuerdo suponía la incorporación de hasta 6.500 nuevos docentes en el sistema público, lo que, de facto, implicaba una bajada de ratio, señalan fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

Estos guiños a los empleados públicos, que son además una forma de reforzar los servicios públicos, llegan en un momento en que el PSOE ha centrado en gran medida su campaña contra el Gobierno de Juanma Moreno justo en la defensa de la Sanidad y la Educación.

Según defienden los socialistas, hay un afán "privatizado" del Ejecutivo andaluz, algo que desde dicho gabinete niegan. Las pruebas, añaden, apuntan justamente en la dirección contraria.

El último acuerdo, que afecta a la Administración General, defienden desde el Gobierno andaluz, lo señala de esta manera. Según ha explicado el presidente, el acuerdo "persigue como objetivo final mejorar la calidad y acelerar la modernización de la relación entre la administración y el ciudadano, de forma que ésta sea mucho más ágil, cercana, flexible, eficaz y eficiente".

"Creemos que una de las medidas clave para lograrlo pasa por valorar mejor, cuidar e incentivar a nuestros empleados públicos, que son y serán el corazón del sistema, por muchos avances tecnológicos que haya. Queremos que ofrezcan su mejor versión, ayudados por los medios más avanzados, y que ello redunde en una mejor prestación de servicios a la ciudadanía de calidad", añadió Moreno.

Para finalizar, Moreno ha destacado este nuevo hito alcanzado gracias al diálogo social que el Gobierno andaluz mantiene vivo con organizaciones sindicales, empresariales, sociales y demás ámbitos: "En estos tiempos de ruido y confrontación, estos acuerdos ayudan a serenar y a hacer entender que el diálogo social es el arma más poderosa con la que contamos como sociedad. Una vez más ha quedado demostrado con este nuevo acuerdo".