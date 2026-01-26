La Catedral de Huelva se queda pequeña para la misa funeral por las víctimas de Adamuz: será en el ‘Carolina Marín’

Familiares despiden a los Zamorano Álvarez, la familia de Punta Umbría de la que ha sobrevivido una pequeña de seis años. Europa Press

La Catedral de Huelva se ha quedado pequeña para acoger la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, que el Obispado onubense está organizando con la colaboración del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial.

De ahí que los organizadores hayan decidido su cambio de ubicación ante la asistencia que se espera. El funeral se celebrará este jueves 29 de enero, a las 18,00 horas, el Palacio de Deportes ‘Carolina Marín’.

El objetivo es evitar las limitaciones de aforo de la Catedral ubicada en el barrio de La Merced en un día en el que las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas y que pueda asistir el mayor número de personas posible.

De hecho, el Ayuntamiento y la Diputación están trabajando en un dispositivo especial para facilitar que todos los onubenses que lo deseen puedan acompañar a las familias.

Monseñor Santiago Gómez Sierra presidirá el funeral por los fallecidos y será concelebrada por Monseñor Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española; por Monseñor José Vilaplana Blasco, Obispo emérito de Huelva, y por el clero diocesano.

La Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad de Huelva, presidirá el altar en la Misa funeral. El crucifijo que se instalará en el altar será el mismo que veneró San Juan Pablo II en la Misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993.

Durante la celebración se tendrá un recuerdo especial para todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro, reconociendo su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia.

Por el momento, es el único funeral oficial que se celebrará en la capital tras anunciar el Gobierno su decisión de posponer el homenaje de Estado, que tenía previsto celebrar el 31 de enero, debido a que una "amplia mayoría de las familias" ha comunicado que "les resultaría imposible asistir".

La Delegación del Gobierno en Huelva -donde residían el 60% de los fallecidos y heridos- y en otras provincias han sido las encargadas de contactar directamente con las familias para comunicarles la invitación al acto oficial, en el que estaba prevista la presencia de Pedro Sánchez; el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el Rey Felipe VI.

Sin embargo, señalan las fuentes consultadas por este diario, en muchos casos se han encontrado con un no rotundo a participar en el acto.

"Nos ha contactado el delegado de Gobierno para ver si podíamos asistir al funeral. Y le he dicho: mira, no pienso asistir porque el Gobierno ha sido quien ha matado a mi hermano".

Quien habla es Marimar, hermana del fallecido Agustín Fadón. Es una de las familiares de las víctimas del trágico accidente ferroviario que ha dicho 'no' al Ejecutivo en su propuesta de celebrar un homenaje laico de Estado el próximo sábado en Huelva, que finalmente ha sido aplazado.