Cae una banda de más de 100 traficantes de cocaína que compró el silencio de la familia de un muerto con 12 millones

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido a 105 personas en una macrooperación contra el tráfico de cocaína entre Andalucía y Canarias. La banda llegó a mover hasta 52 toneladas de cocaína y compró el silencio de la familia de un muerto con 12 millones de euros. Se han intervenido 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, armas, dinero en efectivo y tecnología de última generación. La operación contó con la colaboración internacional de agencias policiales de varios países y la banda usaba narcolanchas y sistemas de comunicación encriptados para operar.

La Policía Nacional ha detenido a más de 100 personas en una macrooperación contra el tráfico de cocaína dentro de la operación 'Sombra Negra', que se ha desarrollado entre Andalucía y Canarias.

Los detenidos, señalan fuentes de la investigación, habrían comprado el silencio de la familia de un muerto con 12 millones de euros, lo que da una idea de la cantidad de dinero que manejaban.

De hecho, según informa la Policía Nacional, llegaron a mover hasta 52 toneladas de cocaína, que introducían en España.

En total, son 105 los arrestados por estos hechos. La operación que ha dado con las detenciones se ha desarrollado en dos fases.

Según los agentes, los narcos usaban un sistema de comunicaciones encriptadas y de tecnología puntera que permitía operar a los narcos durante la noche.

Internacional

En la operación han participado policías de varios países como la NCA, DEA, DGSN, EUROPOL, MAOC-N y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde.

En total se han intervenido 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros, dos hexacópteros, múltiples cuentas bancarias, más de 150 teléfonos móviles, diverso material náutico y numerosos dispositivos electrónicos de última generación destinada al tráfico marítimo valorado en 2.500.000 euros.

La banda introducía "grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones de alta velocidad conocidas como narcolanchas”.

Partían desde el río Guadalquivir y otros ríos pertenecientes a las provincias de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, las costas marroquíes y Portugal hasta adentrarse en el océano Atlántico. Allí se encontraban con buques nodrizas al objeto de trasvasar la sustancia estupefaciente para su posterior regreso al archipiélago canario y sur peninsular.

Las altas velocidades de las embarcaciones, en ocasiones superiores a los 40 nudos de velocidad y el uso de comunicaciones encriptadas, terminales satélites, teléfonos móviles de difícil rastreo o un lenguaje codificado para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad, les permitían operar durante las horas nocturnas dificultando las labores policiales.