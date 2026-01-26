Antonio Maíllo reivindica perfil propio de Por Andalucía: "La solución no es que vuelva el PSOE, que estuvo muchos años"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Maíllo defiende un perfil propio para Por Andalucía y rechaza que la solución para la comunidad sea el regreso del PSOE al poder. Por Andalucía busca consolidarse como proyecto independiente, abierto a Podemos, pero sin frenar su hoja de ruta ni depender de pactos previos. Maíllo apuesta por movilizar al electorado desencantado y destaca la defensa de los servicios públicos como clave para diferenciarse del PP. El líder de Por Andalucía asegura que no habrá actos conjuntos con el PSOE en campaña y aspira a tener fuerza para imponer sus políticas en un posible gobierno futuro.

El candidato a la Presidencia de la Junta por Por Andalucía, Antonio Maíllo, cree que el futuro de la comunidad no pasa porque "vuelva el PSOE, que estuvo muchos años" al frente del Gobierno de la región.

Así lo ha señalado en un encuentro con periodistas en Sevilla donde ha reivindicado el perfil propio de su proyecto político, que cree que se "afianza" al concurrir por segunda vez a las andaluzas con la misma marca, Por Andalucía.

En ese proyecto, ha explicado, cabe Podemos. Pero eso no quiere decir que vayan a frenar su hoja de ruta por negociar con los morados. Recuerdan aún en la confluencia de izquierdas la experiencia de 2022, cuando los acuerdos llegaron al límite.

No será el caso ahora. "El tren se ha puesto en marcha y si se quieren incorporar, tendrán que subirse en marcha, no vamos a parar", ha señalado Maíllo ante unas hipotéticas negociaciones con Podemos para sumarse a Por Andalucía.

La clave para las elecciones, más allá de las alianzas, entiende el líder de Por Andalucía, está en la movilización del electorado. De los desencantados que dejan de votar en general, los que no acuden a las urnas en las regionales, pero sí en las generales y de quienes puedan seducir a su izquierda y derecha.

El PSOE

Sobre el PSOE, Maíllo ha sido claro. Son conscientes de que tendrán que entenderse pasadas las elecciones, si el resultado les puede llevar a gobernar. Pero eso no quiere decir que vayan a acercarse a los de María Jesús Montero antes de tiempo.

No habrá actos de Por Andalucía y el PSOE juntos en la campaña andaluza. La aspiración de Maíllo es "sacar el máximo de votos" con ese perfil propio que luego les dé fuerza para conseguir imponer sus políticas en un posible gobierno con los socialistas.

"Queremos que el PP salga de la Junta y que la extrema derecha no sea decisiva en Andalucía", ha señalado Maíllo.

Para el líder de Por Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no debe tener un tercer mandato. "La sanidad andaluza no lo aguantaría", ha acusado.

Acuerdos

Justamente en los servicios públicos se entrelazan los discursos de Por Andalucía y PSOE. Ambas formaciones hacen especial hincapié en su estrategia de desgaste del Gobierno andaluz en Sanidad, Educación y Dependencia.

Ahí, cree Maíllo, está la clave para tener éxito en las urnas, su defensa de lo público, que el PP, ha señalado no tiene.

""Creo que podemos ganar, no doy nada por perdido", ha insistido el líder de Por Andalucía, quien además se marca como objetivo que en el debate nacional esté la comunidad.

Ahora mismo, cree, solo se habla "de Madrid y Cataluña". Pero no de Andalucía. Ese "ninguneo", ha dicho, es algo que quiere combatir desde las elecciones andaluzas que, cree, serán "determinantes para luchar contra la hegemonía del PP".