El paso de la borrasca Ingrid por Andalucía deja más de 70 incidencias

Una persona observa las olas en Almería con fuertes vientos y fenómenos costeros. EFE / Carlos Barba

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Ingrid ha causado más de 70 incidencias en Andalucía, principalmente por fuertes rachas de viento. Almería ha sido la provincia más afectada, con caídas de árboles, farolas y cableado en varios municipios. Granada registró desprendimientos en carreteras y cortes por nieve, obligando al uso de cadenas en varias vías. Se mantienen avisos meteorológicos, incluyendo alerta naranja en zonas costeras de Almería y Granada y alerta amarilla por viento y fenómenos costeros en otras comarcas.

El paso de la borrasca Ingrid por Andalucía ha dejado más de 70 avisos al 112 durante este domingo. La gran mayoría de ellos relacionados con el viento, con medio centenar, según ha informado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

La mayoría de los incidentes por las fuertes rachas (más de una veintena) se han registrado en la provincia de Almería, donde el viento ha provocado la caída de árboles, ramas, farolas y cableado en municipios como Adra, Vélez-Rubio, El Ejido o Roquetas de Mar, entre otros.

En la provincia de Jaén se ha gestionado una quincena de incidencias causadas por el viento; destaca la caída de las placas solares de una vivienda en Jaén capital o el derrumbe del muro de una casa abandonada, también en la capital. En ninguno de los casos se han producido daños personales.

En la provincia de Granada se han producido algunos desprendimientos de piedras y laderas en carreteras de localidades como Huétor de Santillán o Pinos Genil.

Además, se han coordinado requerimientos por caídas de tendidos eléctricos, ramas y elementos de fachadas de edificios en Baza, Zújar o Montefrío, por ejemplo.

Por su parte, la nieve ha provocado también afecciones en varias carreteras de la red secundaria de la comunidad; la A-337 (Puerto de la Ragua, Granada), la A-395 y la A-4025 en Sierra Nevada (Granada) y la AL-5405, entre Granada y Almería, permanecen cortadas por nevadas en la calzada, mientras que en varias vías es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno.

En el resto de provincias andaluzas también se han gestionado incidencias por caídas de elementos de mobiliario urbano, ramas, tejas, señales o cableado, aunque de manera mucho más puntual y sin causar daños.

La Junta mantiene activo, desde las 10:41 horas del viernes, el Plan Especial de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0. Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Avisos meteorológicos vigentes

Para la jornada de este lunes, se mantiene el aviso naranja por fenómenos costeros en el Levante, Poniente y Capital (Almería) y en la Costa de Granada.

En el resto de comarcas almerienses y en Nevada y Alpujarras y la Costa granadina está vigente mañana el aviso amarillo por viento por rachas máximas de hasta 90 kilómetros por hora.

En el Estrecho (Cádiz), en Sol y Guadalhorce y la Axarquía (Málaga), en las comarcas de Levante, Poniente y Capital (Almería) y en la Costa de Granada se activa también el nivel amarillo por fenómenos costeros para la jornada del lunes.