Del dolor a la ira, las víctimas de Adamuz planean organizarse como asociación para la batalla legal: "No ha sido un accidente"

Familiares de los Zamorano Álvarez los despiden durante su funeral en Aljaraque. Europa Press

El camino va a ser largo, pero en medio del duelo las víctimas del trágico accidente de Adamuz, en el que fallecieron 45 personas, tienen claro que van a ir a por todas y también, que "no ha sido un accidente".

Por el momento, lo están haciendo por redes y por grupos de WhatsApp, pero ya se están organizando para encarar la batalla judicial, que también será larga. La última sentencia del accidente de Angrois se conoció hace unos días casi 13 años después del accidente.

El planteamiento inicial, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, es crear una asociación o plataforma de víctimas para hacer más fuerza. Por el momento, el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro (Córdoba) ya ha recibido unas diez denuncias y siete personaciones por el siniestro ferroviario.

Por su parte, la Fiscalía de Córdoba ha pedido al juzgado que no se declare el secreto de las diligencias previas del accidente ferroviario de Adamuz ante "una investigación tan compleja".

"Conociendo a esa familia van a ir a por todas", asegura un conocido de Zamorano Álvarez, de los que únicamente ha sobrevivido la pequeña Cristina de seis años.

Y es que, entre ellos -es una familia muy extensa, además-, la indignación crece por momentos desde el pasado domingo. Sobre todo, cuando van conociendo más pasos de la investigación.

Tras unas duras declaraciones del abuelo de esta pequeña, al afirmar que siente que sus familiares “no han muerto, sino que los han asesinado por falta de mantenimiento” y arremeter hasta contra el Rey Felipe VI, la familia quiere mover ficha.

Para ello, tienen idea de convocar una manifestación el próximo sábado día 31 en Huelva coincidiendo con el homenaje de Estado acordado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central.

Por el momento, el llamamiento lo están haciendo en redes, pero cada vez está cogiendo más fuerza. En concreto, una familiar ha pedido apoyo para "salir a la calle a reclamar".

"El día 31 cuando estén todos los políticos, sean del partido que sean, nos manifestaremos para reclamar este asesinato", remarca. Por eso, pide apoyo "con pancartas y carteles" para "exigir responsabilidades".

Un homenaje que también está levantando polémica al organizarse como laico a semejanza del que se celebró en Valencia por los fallecidos de la DANA y no como religioso el próximo sábado por la mañana.

Aún no se sabe lugar ni hora, pero sí que asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta, Juanma Moreno, entre otras muchas autoridades.

"En Huelva no se puede hacer un funeral laico, cuando en Huelva a nuestro enfermo, yo por lo menos al mío, está en las manos de la Virgen", aseguró hace unos días una hermana de una víctima. "Huelva es tierra mariana", exclamaba otra.

Funeral laico.

Parroquia de Aljaraque, Huelva. Hoy pic.twitter.com/DseU5nSXVQ — MartaSevilla (@MarBalCas) January 23, 2026

El llamamiento de los familiares de los Zamorano Álvarez para concentrarse durante esa jornada está recibiendo cientos de mensajes de apoyo de otros usuarios. Y está muy cercano el homenaje de Valencia en el que el expresidente Carlos Mazón tuvo que escuchar insultos desde el exterior.

Este tipo de concentración organizada precisa de unos permisos de la Subdelegación del Gobierno de Huelva, dependiente del Gobierno central.

EL ESPAÑOL ha podido contactar con un familiar directo de Cristina Álvarez, la madre de la niña, y ha asegurado que la idea está encima de la mesa y quieren darle forma.

"Este Gobierno no nos representa, ni los políticos, ni los Reyes, que han caído muy bajo. Son culpables todos de lo que ha pasado", asegura. "Es increíble que esto pueda ocurrir en pleno siglo XXI".

La tregua política

Y de momento, la tregua política continúa en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dado orden a sus consejeros y altos cargos para que no carguen en estos momentos contra el Gobierno central ni contra el Ministerio de Transportes, sino que se dediquen a alabar a los profesionales que participaron en el rescate.

"Ya habrá tiempo de exigir responsabilidades", dijo en esta semana el presidente andaluz cuando dio por finalizado el dispositivo de emergencias puesto en marcha por el Gobierno andaluz sobre el terreno. Aunque sí insistió en que "la transparencia en la investigación debe ser máxima".

Sin que la cronología de los tiempos de auxilio tras los avisos esté aún clara, desde la Junta aseguran que el dispositivo ha finalizado con éxito. Un ejemplo es que de los heridos que fueron trasladados a los centros hospitalarios cordobeses no ha fallecido ninguno.

Además, según ha informado la propia Junta de Andalucía, tras las autopsias, se ha podido saber que las 45 víctimas fallecieron en el acto.

Algo que, en parte, también supone un alivio para muchas familias, que poco a poco están pasando del duelo a la ira para comenzar la batalla judicial, aunque tienen claro que este trance personal no va a ser nada fácil de superar.