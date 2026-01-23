Interrumpida la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén por una incidencia en las vías

Las claves nuevo Generado con IA La circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén está interrumpida por la acumulación de agua y la caída de un muro en las vías, debido a las lluvias. El bloqueo afecta al tramo entre Montoro y Villa del Río en la línea Linares-Baeza, donde se están realizando trabajos para solucionar la incidencia. La lluvia también ha causado el corte de la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado. Esta incidencia se suma a una semana trágica en el sector ferroviario, tras el accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz que causó 45 muertos y más de 100 heridos.

La circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén se encuentra actualmente interrumpida. La lluvia de los últimos días en la comunidad ha provocado que "se acumule agua en la infraestructura," provocando la caída de un muro, según informa en sus redes sociales Adif.

En concreto, el bloqueo se encuentra entre Montoro y Villa del Río, en la línea Linares-Baeza. Adif ha destacado que se está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

La lluvia también ha provocado en la provincia cordobesa el corte de la carretera CO-4207 entre Montilla y Montalbán por el desbordamiento del arroyo Salado.

Según ha indicado en su cuenta de X, el citado corte se produce concretamente en los kilómetros 4 y 6 de esta vía.

Ante esta situación, desde el 112 han recordado que no se cruce por zonas inundadas aunque se conozca el terreno y se eviten riesgos.

El corte llega después de que se diesen jornadas de precipitaciones persistentes, a pesar de que en la provincia cordobesa no hay avisos meteorológicos.

Este percance llega en una semana trágica en materia ferroviaria y se suma al corte desde la noche del domingo entre Andalucía y Madrid debido al accidente entre dos trenes de alta velocidad a la altura del municipio cordobés de Adamuz. El suceso ha dejado 45 fallecidos y más de un centenar de heridos de diversas categorías.

Por este motivo, Renfe se ha visto obligado a activar un itinerario alternativo. Desde el pasado lunes 19 de enero, está en marcha un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad.

El mismo estará operativo hasta que se restablezca la línea de alta velocidad entre la comunidad andaluza y la capital española.

Cabe recordar también el accidente de Rodalies en la línea R4 de Barcelona después de que un muro de contención cayese sobre él.

Este suceso se saldó con un fallecido -un joven sevillano de 27 años que estaba en prácticas como maquinista- y 37 heridos. Además, el pasado jueves, un ferrocarril de vía estrecha (FEVE) chocó con el brazo de una grúa dejando varios heridos leves.