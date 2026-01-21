Huelva acogerá el 31 de enero el funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Las claves nuevo Generado con IA Huelva acogerá el 31 de enero un funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. El número de víctimas mortales asciende a 43 tras el hallazgo reciente de un cuerpo durante las labores de retirada de los vagones del Alvia siniestrado. La Guardia Civil mantiene la búsqueda de dos personas desaparecidas entre los restos del tren, con 400 efectivos trabajando en la zona. El homenaje ha sido acordado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España tras una conversación entre Juanma Moreno y Pedro Sánchez.

Huelva acogerá el próximo 31 de enero un funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Por el momento, el número de víctimas mortales asciende a 43 tras el hallazgo esta misma mañana de un cuerpo más durante los trabajos en la zona cero para la retirada de los vagones del Alvia siniestrado.

En total, la cifra de denuncias por las personas desaparecidas se mantiene en 45, por lo que la Guardia Civil ha asegurado que aún quedan "dos desaparecidos por recuperar" de entre los restos del tren.

El homenaje a las víctimas ha sido acordado por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España tras una conversación telefónica entre el presidente autonómico, Juanma Moreno, y el del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la llamada ambos mandatarios han intercambiado información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario.

El objetivo es encontrar lo más pronto posible los dos cuerpos que faltan e identificarlos. Para ello, hasta 400 efectivos siguen trabajando en el lugar para seguir acondicionando el terreno, además de quitar los raíles de la vía para que los bomberos trabajen en el troceado de la segunda mitad del vagón número dos del tren, donde se encontraba la cafetería del tren Alvia.

Según ha informado la propia Junta de Andalucía, ya ha sido troceado, además, el vagón número uno y la primera mitad del número dos, los que cayeron por el talud y donde más cadáveres fueron hallados.